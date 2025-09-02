Martes 02 de septiembre de 2025
Al Dia

Tiburón volvió a "devorar" la taquilla después de 50 años de su estreno

La película fue relanzada el fin de semana y consiguió una recaudación de 9,8 millones de dólares

Por Javier Sanchez

Tiburón volvió a
Cincuenta años después de su estreno, Jaws (Tiburón) fue relanzada el fin de semana y consiguió una recaudación de 9,8 millones de dólares, demostrando que los clásicos siguen siendo atractivos para el público.

«Tiburón», basada en una novela de Peter Benchley y dirigida por Steven Spielberg, fue el primer gran blockbuster veraniego en la historia del cine con una recaudación récord de 487 millones de dólares en 1975.

La trama se centra en un enorme tiburón blanco que ataca a bañistas en las playas de Amity Island, llevando al jefe de policía y un biólogo a emprender una caza. La película, con la icónica banda sonora de John Williams, es considerada una obra maestra del cine y uno de los primeros grandes "blockbusters" de verano.

Protagonizada por los fallecidos Roy Scheider y Robert Shaw, junto con Richard Dreyfuss, «Tiburón» fue un éxito global sin precedentes que, aunque parezca increíble, estuvo cerca de no ser terminada, debido a los grandes problemas que hubo durante su filmación.

Vuelve a "devorar" la taquilla

El relanzamiento fue en EE.UU y ocupó el segundo lugar de la taquilla, demostrando la vigencia de los clásicos. El reestreno fue para conmemorar el 50 aniversario de su estreno original en 1975.

La película recaudó aproximadamente 9.8 millones de dólares en su fin de semana y se posicionó como la segunda película más taquillera en su fin de semana de relanzamiento.

El film de terror Weapons (La hora de la desaparición) obtuvo el primer puesto en recaudación con 10, 2 millones de dólares más en Estados Unidos, y un total de 234,6 millones a nivel mundial.

Weapons (La hora de la desaparición) volvió a liderar la taquilla después de ceder brevemente este puesto a KPop Demon Hunters (Las guerreras k-pop), una cinta de animación que se estrenó directamente en internet en la mayor parte del mundo la semana pasada.

Freakier Friday (Otro viernes de locos) se situó en el tercer puesto con 82, 2 millones de dólares recaudados, para un total de 132 millones a nivel mundial desde su estreno el pasado 8 de agosto.


Cierra el top cinco el estreno de The Roses (Los Rose), una nueva versión de la recordada The war of the Roses (La guerra de los Rose), de 1989, protagonizada por Michael Douglas y Kathleen Turner.
El “remake”, con Benedict Cumberbacht y Olivia Coldman a la cabeza, recaudó 8 millones de dólares a nivel local y 17,2 millones en todo el mundo.

