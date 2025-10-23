Tiembla La Casa de Alofoke

La vedette y cantante venezolana Diosa Canales confirmó su participación en la segunda temporada del reality show dominicano La Casa de Alofoke, y lo hizo arrancando con un fuerte impacto visual en redes sociales.

Según la información publicada por medios de farándula, Canales ingresó al programa la noche del lunes 20 de octubre junto a otros 19 participantes. Hizo su aparición ataviada con un conjunto llamativo, que combinaba actitud con sensualidad, y recibió saludos de parte de figuras como Charytín Goyco al llegar. El formato del show exige convivir durante 38 días en una casa bajo constante grabación, compartir dinámicas y retos, e intentar alzarse con el premio anunciado de cuatro millones de pesos dominicanos.

Paralelamente a su ingreso al reality, Diosa Canales compartió en su perfil de Instagram una imagen en la que aparece luciendo un bañador ceñido, con clara inspiración venezolana en cuanto al estilo y actitud. La publicación, acompañada de un mensaje informal —“Desde aquí todo se ve mejor… ¿Te animas?”—, despertó gran interacción entre sus seguidores. Con esta acción, la artista apunta a reforzar su imagen pública, aprovechar su participación en el programa y mantener el interés mediático en torno a su figura.

Para Diosa Canales, la participación en La Casa de Alofoke representa una oportunidad de visibilidad internacional y de conectar con nuevas audiencias, especialmente en República Dominicana y en el mercado digital hispano. Además, la imagen en traje de baño, que marca un guiño a sus raíces venezolanas y al estilo que la ha caracterizado, puede funcionar como estrategia de autopromoción dentro del espacio televisivo-digital en que participa.

Ya en los primeros momentos del reality, diversos medios mencionaron que Canales podría tener un carácter “explosivo” y que ya se habla de tensiones con algunos participantes, lo que podría alimentarse como parte del relato del show. El formato del programa suele sacar provecho de dinámicas de confrontación, alianzas y polémicas, por lo que la venezolana tendrá que manejar tanto sus recursos mediáticos como su convivencia en el entorno del reality.

En resumen, Diosa Canales entra en La Casa de Alofoke con una puesta en escena fuerte —la publicación en traje de baño lo refleja—, y su participación parece prometedora tanto en términos de visibilidad como de contenido para los espectadores. Ahora queda por ver cómo se desarrollará su estancia, qué papel jugará en los retos y dinámicas del espacio, y cómo su presencia será recibida por la audiencia.

