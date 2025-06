“Tiene que ser hoy, a la hora que sea”: Le dice en un chat un cómplice al sicario de Uribe

En el celular que se le incautó al menor de edad que disparó contra el precandidato del Centro Democrático se encontró que el ataque fue planeado con otro hombre, quien seguró que el atentato tenía que llevarse a cabo "sí o sí" el sábado 7 de junio de 2025.

Se conocieron nuevos detalles del atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien salió recientemente de una cirugía en su cabeza, tras recibir dos disparos por parte de un menor de edad en Modelia.

Aunque los mensajes no tienen la hora exacta en la que fueron enviados, se lee que el menor de edad que fue aprehendido por las autoridades dice: "Vamos a cobrarlo hoy, pero temprano".

Mientras el otro sujeto le responde: "Tiene que ser hoy sí o sí". Al parecer, el menor de edad planeaba su escape por medio de una aplicación para pedir transporte.

Frente a esto, el otro sujeto aseguró: "No, mano. Hoy a la hora que sea". A lo que el menor de edad que disparó reafirmó que no importaba el medio de transporte en el que iba a escapar del lugar, el atentado se iba a llevar a cabo.

"Por algún lado, donde nos trepemos a un bus de una", aseguró el otro hombre en el chat. Para finalizar, el menor dice: "Chuleamos".

Con información El Tiempo