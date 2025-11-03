Tigres continúa en la cima de la tabla tras el cierre de la tercera semana en la LVBP

Finaliza la tercera semana de acción en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), y los ocho equipos en competencia siguen luchando entre las mejores posiciones de la clasificación, para lograr un cupo que los coloque en la venidera postemporada.

El liderato de la tabla sigue bajo el dominio de los Tigres de Aragua, quienes poseen récord de 11-4. Por su parte, Águilas del Zulia sigue demostrando consistencia en la competencia, destacando un récord positivo de 8-6 que lo mantiene en el segundo lugar a 2.5 juegos del primer escalón.

La tercera plaza es para los Bravos de Margarita, equipo que cerró de gran forma la semana, para colocar su registro en 8-7.

Con marca de 7-8, Caribes de Anzoátegui y Tiburones de La Guaira comparten el cuarto lugar de la clasificación. Mientras que en los últimos puestos se ubican, Cardenales de Lara (7-9), Leones del Caracas (6-8) y Navegantes del Magallanes (5-9).