Lunes 03 de noviembre de 2025
Tigres continúa en la cima de la tabla tras el cierre de la tercera semana en la LVBP

Tigres de Aragua ha finalizado como el mejor equipo de la competencia tras los primeros 15 juegos disputados en tres semanas de acción en la LVBP

Por Daniel García

Tigres continúa en la cima de la tabla tras el cierre de la tercera semana en la LVBP
Imagen: Oriana Reyes NAD
Finaliza la tercera semana de acción en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), y los ocho equipos en competencia siguen luchando entre las mejores posiciones de la clasificación, para lograr un cupo que los coloque en la venidera postemporada.

El liderato de la tabla sigue bajo el dominio de los Tigres de Aragua, quienes poseen récord de 11-4. Por su parte, Águilas del Zulia sigue demostrando consistencia en la competencia, destacando un récord positivo de 8-6 que lo mantiene en el segundo lugar a 2.5 juegos del primer escalón.

La tercera plaza es para los Bravos de Margarita, equipo que cerró de gran forma la semana, para colocar su registro en 8-7.

Con marca de 7-8, Caribes de Anzoátegui y Tiburones de La Guaira comparten el cuarto lugar de la clasificación. Mientras que en los últimos puestos se ubican, Cardenales de Lara (7-9), Leones del Caracas (6-8) y Navegantes del Magallanes (5-9).

Al Dia

Tigres continúa en la cima de la tabla tras el cierre de la tercera semana en la LVBP

Tigres de Aragua ha finalizado como el mejor equipo de la competencia tras los primeros 15 juegos disputados en tres semanas de acción en la LVBP
Al Dia

Se derrumba la Torre dei Conti en Roma: Un trabajador quedó atrapado bajo los escombros

Tres trabajadores que se encontraban dentro fueron evacuados. Uno de ellos fue trasladado al hospital en estado crítico, indicó un portavoz de los bomberos.
Al Dia

Sobre la posibilidad de que EEUU entre en guerra contra Venezuela Trump reiteró: "No lo creo"

Más de 15 ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico han causado la muerte de al menos 65 personas en las últimas semanas, siendo el más reciente el sábado.
Deportes

El venezolano Juan Pablo Dos Santos desafió los límites en el Maratón de Nueva York

El atleta venezolano Juan Pablo Dos Santos completó el Maratón de Nueva York con dos prótesis, tardando más de 15 horas en recorrer los 42 km. Su hazaña se convirtió en un símbolo de superación y resiliencia.

