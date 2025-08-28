TIKTOK EXPLOTA: Tres bellas señoras arrasan con el hit de Kany García

Un video de tres mujeres bailando al ritmo de la canción “DPM (De Pxta Madre)” de Kany García se ha vuelto viral en TikTok.

En el clip, las protagonistas se mueven con entusiasmo mientras suena el verso: “El espejo me dice: ¡Guapa! / Estás en tu mejor etapa / Ay, quiérete, sacúdete / Que lo malo es un TBT”. La energía y autenticidad de las bailarinas han conquistado a miles de usuarios en la plataforma.

El mensaje de amor propio y alegría que transmite la canción se refleja en la interpretación de estas mujeres, que se han ganado comentarios de admiración y apoyo. El video confirma cómo TikTok se ha convertido en un espacio donde personas de todas las edades encuentran un lugar para expresarse y brillar.