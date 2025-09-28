Tiroteo e incendio en una iglesia mormona de Michigan

Este domingo 28 de septiembre, se registró un tiroteo y posterior incendio dentro de una iglesia mormona de Michigan, Estados Unidos.

El suceso dejó a varias personas heridas de bala, mientras que el atacante fue abatido por la policía.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, a unos 80 kilómetros al norte de Detroit, fue rodeada por las autoridades y efectivos del cuerpo de bomberos.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, declaró en un comunicado que su corazón está roto por la comunidad de Grand Blanc. “La violencia en cualquier lugar, especialmente en un lugar de culto, es inaceptable”, expresó, a través de una publicación en su cuenta de X.

Noticia al Día / La Nación