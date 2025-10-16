Tite descartó dirigir a la Vinotinto

Este miércoles se conoció, de acuerdo a reportes de ESPN Brasil, el técnico brasileño Adenor Leonardo Bacchi, conocido como Tite, no estaría interesado en asumir el cargo de seleccionador nacional de la Vinotinto.

El técnico carioca era el principal candidato para la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) que sostuvo conversaciones con el exentrenador de la selección brasileña, pero fuentes cercanas al estratega aseguraron que el director técnico no consideró atractivo el proyecto deportivo de la Vinotinto.

La información fue revelada por el periodista Bruno Andrade, quien señaló que Tite busca un desafío competitivo que le permita mantenerse en la élite del fútbol internacional. La propuesta venezolana, en cambio, no habría cumplido con sus expectativas en cuanto a estructura, proyección y posibilidades reales de éxito.

Este rechazo se produce en medio de la reestructuración que atraviesa la FVF tras la salida de Fernando “Bocha” Batista, luego de la eliminación de Venezuela en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

