Martes 14 de octubre de 2025
Al Dia

Toda una ciudad a sus pies

No hace falta decir nada cuando la imagen lo dice todo. La ciudad brilla abajo, pero arriba… ella es quien…

Por Haroldo Manzanilla

Toda una ciudad a sus pies
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

No hace falta decir nada cuando la imagen lo dice todo. La ciudad brilla abajo, pero arriba… ella es quien ilumina todo. Desde una alberca en lo alto, con la ciudad encendida a sus pies, cautiva sin pronunciar palabra. Sus fotos son puro encanto; cada imagen que comparte enciende las redes con la belleza que no necesita explicaciones, porque su silencio dice más que cualquier comentario.

Cada vez que aparece logra detener el scroll. Y por supuesto, los comentarios no se hacen esperar…

Lea también: Eminem sorprendido al enterarse que será abuelo por segunda vez

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Elle Fanning: La transformación del maquillaje en el BFI London film festival

Elle Fanning: La transformación del maquillaje en el BFI London film festival

Factores sorprendentes que sabotean tu descanso, según expertos

Factores sorprendentes que sabotean tu descanso, según expertos

Vacaciones navideñas escolares arrancan el 15-Dic

Vacaciones navideñas escolares arrancan el 15-Dic

Cinco mujeres solventaron sus diferencias a

Cinco mujeres solventaron sus diferencias a "puño limpio" en Los Patrulleros

Lewandowski se lesiona y es duda para el Clásico

Lewandowski se lesiona y es duda para el Clásico

Israel entregó 45 cuerpos de palestinos fallecidos como parte del acuerdo de alto el fuego

Israel entregó 45 cuerpos de palestinos fallecidos como parte del acuerdo de alto el fuego

Andry Lara será el encargado de abrir en el juego inaugural de Águilas

Andry Lara será el encargado de abrir en el juego inaugural de Águilas

Voraz incendio consumió El Palacio del Blumer en Maracaibo

Voraz incendio consumió El Palacio del Blumer en Maracaibo

Serie de Campeonato: Bazardo se apuntó el triunfo en victoria de Marineros ante Azulejos

Serie de Campeonato: Bazardo se apuntó el triunfo en victoria de Marineros ante Azulejos

Dodgers pegan primero en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Dodgers pegan primero en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 14 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 14 de octubre de 2025

Luis Arráez se queda sin mánager: Mike Shildt renuncia a Padres y anuncia su retiro

Luis Arráez se queda sin mánager: Mike Shildt renuncia a Padres y anuncia su retiro

FANB desmantela campamento clandestino usado como astillero en el municipio Miranda

FANB desmantela campamento clandestino usado como astillero en el municipio Miranda

Polémica en Barcelona: revelan irregularidades en la adjudicación del proyecto del Spotify Camp Nou

Polémica en Barcelona: revelan irregularidades en la adjudicación del proyecto del Spotify Camp Nou

"Brujo" Martínez no jugará el clásico frente a Santos por ausencia en los entrenamientos

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Se espera lluvias o chubascos en el Zulia este martes 14-Oct

Se espera lluvias o chubascos en el Zulia este martes 14-Oct

Descubren fósiles de ictiosaurio por primera vez en el país

Descubren fósiles de ictiosaurio por primera vez en el país

Inició la rehabilitación del Monumento a la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo

Inició la rehabilitación del Monumento a la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo

ONU: Reconstrucción de Gaza requerirá al menos $70 mil millones tras dos años de guerra

ONU: Reconstrucción de Gaza requerirá al menos $70 mil millones tras dos años de guerra

Norkys Batista anunció su retiro de los escenarios

Norkys Batista anunció su retiro de los escenarios

Noticias Relacionadas

Al Dia

Tembló en Churuguara y Chichiriviche, estado Falcón

Así lo informó Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis)
Entretenimiento

MTV cerrará todos sus canales y dejará de transmitir el 31 de diciembre: Fueron más de 40 años de revolución musical

La información fue confirmada por medios como la BBC y The Sun, que señalaron que la decisión forma parte de una reestructuración tras la fusión entre Skydance Media y Paramount Global, que dio lugar a la nueva Paramount Skydance Corporation.

Al Dia

Alcalde Di Martino: "Es una propuesta de conciencia la recaudación por el servicio del aseo"

“El ciudadano debe tomar conciencia para poder erradicar el tema de la basura”, dijo el Alcalde Bolivariano de Maracaibo. Censuró "la cultura del carretillero, del chatarrero y de las chatarreras, que promueven una serie de vicios, y hay que erradicarla"
Al Dia

¿Dónde queda el último lugar del mundo?

El concepto del "último lugar del mundo" puede tener dos significados, dependiendo de si te refieres a un lugar geográfico extremo o a un título artístico.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025