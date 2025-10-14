Toda una ciudad a sus pies

No hace falta decir nada cuando la imagen lo dice todo. La ciudad brilla abajo, pero arriba… ella es quien ilumina todo. Desde una alberca en lo alto, con la ciudad encendida a sus pies, cautiva sin pronunciar palabra. Sus fotos son puro encanto; cada imagen que comparte enciende las redes con la belleza que no necesita explicaciones, porque su silencio dice más que cualquier comentario.

Cada vez que aparece logra detener el scroll. Y por supuesto, los comentarios no se hacen esperar…

