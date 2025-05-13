Todavía hay gente que cree en el martes 13 y la mala suerte

Un conocido refrán dice “en martes 13, no te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes”. Al tomar esta frase en un sentido figurativo, por fuera de las recomendaciones puntuales, se observa que, para quienes siguen esta tradición, es una fecha desaconsejable para comprometerse o iniciar emprendimientos, debido a la supuesta "mala energía" de la efeméride.

Se trata de una fecha asociada a la "mala suerte" en muchas culturas, particularmente en países de cultura hispana y en algunas culturas anglosajonas. Esta creencia está arraigada en supersticiones y leyendas que han perdurado a lo largo de la historia, desde la antigüedad hasta la era moderno

La creencia en la mala suerte de este fatídico día sigue viva, aunque con diferentes grados de intensidad. Si bien es menos probable que las personas dejen de ir a trabajar o cancelar compromisos importantes, la influencia sutil de esta superstición se manifiesta de diversas maneras.

Qué cosas no hacer en martes 13

En la superstición popular se considera un día de mala suerte. Para evitar problemas, se recomienda no tomar decisiones importantes, no viajar, o realizar actividades arriesgadas.

En Venezuela, además del martes 13, existen creencias populares arraigadas que influyen en la vida cotidiana de los ciudadanos. Para contrarrestarlo, se utilizan amuletos como cintas rojas o azabaches.

También se dice que la pata de conejo es un amuleto de la buena suerte, especialmente si es trasera izquierda de un conejo cazado en luna llena. Romper un espejo trae siete años de mala suerte y pasar ese día por debajo de una escalera trae mala suerte.

El cruzarse con un gato negro, se asocia con la mala fortuna y tocar madera se utiliza para alejar la mala suerte o asegurar que algo bueno continúe.

Si llueve el martes 13 no abra el paraguas dentro de la casa por que se cree que trae mala suerte, mientras que derramar sal se asocia también con ello, pero se puede contrarrestar arrojando una pizca sobre el hombro izquierdo.

