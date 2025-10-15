Todo listo: Amaia Montero estará al frente de La Oreja de Van Gogh

Los rumores sobre el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh (LODVG) cobran gran fuerza, especialmente tras las afirmaciones del periodista español Javi de Hoyos, quien indicó que los planes para su reincorporación al grupo "estaban cerrados desde hace semanas".

Según De Hoyos, el anuncio no se ha hecho oficial debido a "temas de calendario y logística", sugiriendo que existen acuerdos internos definidos, pero sujetos a los tiempos de la industria y la organización del grupo.

El presentador de un magazine televisivo comentó que "A veces su situación no depende de lo que ellos quieren y tienen que esperar determinados tiempos".

Ni la banda ni la cantante han confirmado la información, pero tampoco ha habido un comunicado oficial que la niegue, lo que aviva la expectativa entre los fans que, tras la salida de Leire Martínez, han manifestado su deseo de que Amaia vuelva.

Hace seis meses, la cantautora despertó el interés de sus seguidores al compartir en Instagram una enigmática fotografía en blanco y negro, sonriente, acompañada de una frase que desató los rumores de su vuelta:

"Y es que empiezo a pensar ………………………………….. olvidar"

Esta frase hace referencia a la popular canción de LODVG, "Rosas", que incluye el verso: "Y es que empiezo a pensar/ Que el amor verdadero es tan solo el primero/ Y es que empiezo a sospechar/ Que los demás son solo para olvidar". La canción forma parte del álbum Lo que te conté mientras te hacías dormida (2003).

