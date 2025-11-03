Lunes 03 de noviembre de 2025
Toman el Palacio de Gobierno de Uruapan, México en señal de protesta por el asesinato del alcalde Carlos Manzo

Los manifestantes indignados, pedían la renuncia de la presidenta Claudia Sheinbaum y denunciaban otra muerte en manos de narco. Hubo fuego en el Palacio y quienes lo tomaron arrojaron mobiliario por el balcón principal de la sede gubernamental, entre múltiples escenas de violencia y destrozos.

Por Candy Valbuena

Cuerpos de seguridad intentaron frenar la protesta. Foto: X
Graves incidentes se produjeron este domingo, 2 de noviembre en el Palacio de Gobierno del municipio de Uruapan, en Michoacán, México cuando manifestantes exigieron justicia por el crimen del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, asesinado el sábado tras acudir a un acto público por la celebración del Día de Muertos.

La turba que pedía la renuncia de la presidenta Claudia Sheinbaum y denunciaba otra muerte en manos de narco, se desbordó y entró al edificio. Hubo fuego en el Palacio y quienes lo tomaron arrojaron mobiliario por el balcón principal de la sede gubernamental, entre múltiples escenas de violencia y destrozos.

Cientos de familiares, simpatizantes políticos y habitantes de Uruapan habían acompañado el cortejo fúnebre del edil desde la funeraria San José hasta la plaza principal de la ciudad, donde anoche el alcalde fue asesinado a tiros, segundos luego de mostrarse con su hijo en brazos.

"¡Fuera Claudia! ¡Claudia asesina! ¡Fuera Morena!", fueron algunas de las consignas escuchadas por corresponsales de la agencia EFE que los uruapenses gritaron durante el trayecto de cinco kilómetros del recorrido con el cuerpo de Manzo Rodríguez.

La viuda llamó a seguir la lucha

Grecia Quiroz, esposa de Manzo, llamó al pueblo de Uruapan a seguir la lucha de él y defender a México, ante los embates del crimen organizado y la falta de apoyo del Gobierno Federal.

"Hoy le digo al pueblo de Uruapan que no decaigamos, que nos unamos, que nos levantemos como a él (Manzo) le hubiese gustado, que luchemos, que defendamos a nuestros hijos con uñas y dientes, que defendamos ese Uruapan de antes, que defendamos nuestra patria porque él hubiera sido el mejor presidente de México", dijo ante el féretro del político que se presume acribillado por sicarios.

La viuda de Manzo llamó a los padres de familia a educar a sus hijos para evitar que se involucren en el crimen organizado del narcotráfico, al recordar que también está sufriendo la madre del sicario abatido por la escolta de su esposo.

"Ayer no solo murió él; murieron dos, que al final de cuentas es otra madre que hoy está llorando en su casa. Es otra madre que quizá, si hubiera educado a su hijo, le hubiera dado amor, le hubiera dado cariño, le hubiera guiado por ese buen camino, quizá ese hijo no hubiera atentado contra la vida de mi Carlos", declaró.

El trágico evento

El cuerpo del alcalde fue trasladado al templo católico de San Francisco de Asís, donde se realizó una misa, para posteriormente continuar con el funeral, donde se desató la violencia.

Manzo fue asesinado la noche del sábado en la plaza principal de Uruapan, cuando convivía con cientos de habitantes en el tradicional Festival de Velas, como parte de la conmemoración de la Noche de Muertos.

Recibió seis tiros a manos de un sicario que fue abatido, mientras que otros dos gatilleros fueron detenidos.

Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan asesinado

Carlos Manzo había ganado la alcaldía de Uruapan en el proceso electoral de 2024, como candidato independiente y tras haberse desempeñado como diputado federal por el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Durante 2025, el político pidió en diversas ocasiones a Sheinbaum apoyo para enfrentar al crimen organizado que opera en Uruapan, el segundo municipio en importancia económica de México.

Este domingo, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que Manzo contaba con protección federal y municipal desde 2024, la cual fue reforzada a principios de este 2025.

Por su parte, Sheinbaum condenó "con absoluta firmeza" el crimen y aseguró que no habrá impunidad.

Autoridades han identificado que en Uruapan operan el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.

El pasado 8 de octubre, Manzo había llamado al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, y a Sheinbaum para que no retiraran a la Guardia Nacional del municipio, pues los agentes apenas llevaban unos días en la zona.

Lee también: Asesinan al alcalde mexicano Carlos Manzo en festejo público del Día de Muertos 

Noticia al Dá/Con información de EFE

Temas:

