Tomás Rincón anuncia su despedida de las Eliminatorias: “Ante Colombia será mi último partido”

El capitán de la Vinotinto, Tomás Rincón, confirmó en entrevista al programa Conexión Goleadora que el próximo compromiso de Venezuela ante Colombia, el 9 de septiembre en el estadio Monumental de Maturín, será su último partido en Eliminatorias Mundialistas.

“Ante Colombia será mi último partido con la Vinotinto en Eliminatorias… Después vendrá el Mundial y cerraríamos un ciclo de manera maravillosa”, expresó Rincón, visiblemente emocionado, en un mensaje que marca el cierre de una etapa histórica en su trayectoria con la selección nacional.

El mediocampista tachirense, símbolo de liderazgo y entrega durante más de una década, destacó el crecimiento del grupo y el esfuerzo de varias generaciones de jugadores que han luchado por el sueño mundialista. “Esta eliminatoria ha sido distinta, con un equipo más maduro, más unido. Si logramos el pase al repechaje, estaré disponible para el Mundial”, agregó.

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) prepara un homenaje especial en Maturín, reconociendo el legado de Rincón como referente de la Vinotinto y su papel clave en la consolidación de una identidad competitiva y comprometida.

El partido ante Colombia no solo definirá el futuro inmediato de Venezuela en la ruta mundialista, sino que también será el escenario para despedir a uno de los capitanes más emblemáticos del fútbol nacional.