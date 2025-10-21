Martes 21 de octubre de 2025
Tormenta tropical Melissa se forma en el Caribe: Trae precipitaciones tras cercanía en la península de Paraguaná, según Inameh

La recién formada tormenta tropical Melissa se fortaleció esta tarde y ahora cuenta con vientos de 50 mph

Por Ernestina García

Tormenta tropical Melissa se forma en el Caribe: Trae precipitaciones tras cercanía en la península de Paraguaná, según Inameh
La recién formada tormenta tropical Melissa se fortaleció esta tarde y ahora cuenta con vientos de 50 mph, según informó el Centro Nacional de Huracanes en Miami (NHC en inglés).

"Los vientos máximos sostenidos están cerca de 50 mph (85 km/h) con ráfagas más altas. Se espera un fortalecimiento gradual durante los próximos días’, indicó el NHC en el boletín intermedio de las 2:00 de la tarde del martes.

Esos vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia fuera hasta 115 millas (185 km) desde el centro.

El Inameh sigue de cerca la trayectoria que estará cerca de la Península de Paraguaná, estado Falcón cuyo paso traerá precipitaciones en horas de la tarde.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de INAMEH (@inamehoficial)

Noticia al Día/Inameh

