Toyoccidente celebra a las madres con regalos, arte y el primer Show Room Experience en su nueva sede

Como homenaje a las madres por su día, Toyoccidente realizó diversas actividades este viernes 9 de mayo, donde hubo regalos, arte y el primer Show Room Experience en su nueva sede de la calle 72 de Maracaibo.

Durante todo el día estuvieron entregados un lote de nuevos automóviles en un Show Room Experience que viene a ser el primero realizado en su nueva sede y que busca reafirmar la estrecha relación que tiene Toyoccidente con su clientela brindando especiales momentos en la entrega de vehículos a sus dueños.

Primer Show Room Experience de Toyoccidente en calle 72. Foto: Xiomara Solano

En esta oportunidad un total de 17 vehículos fueron entregados a sus felices nuevos dueños, quienes salieron manejando de una vez de las instalaciones de Toyoccidente.

Renny Boscán, gerente de ventas de Toyoccidente, destacó que esta actividad se hace en simultáneo con el homenaje a las madres “En conjunto con una actividad especial por el Día de las Madres como Tu Arte Tu Vino, donde vamos a contar con la presencia de 30 clientes que han venido a compartir esta actividad”.

Tu Arte Tu Vino en Toyoccidente. Foto: Xiomara Solano

Esta iniciativa consiste en compartir la realización de pinturas bajo la asesoría del artista Enyerver Carpintero mientras se disfruta de un buen vino y agradables momentos para aprender los secretos del arte pictórico.

También informó Boscán que realizan además la Feria de Carros Usados, donde la empresa ofrece para la venta los vehículos luego de un riguroso proceso de certificación para colocarle el sello de “verificado” que brinda la confianza al cliente.

Día especial para las madres en Toyoccidente. Foto: Xiomara Solano

Por último, Boscán invitó a todos los zulianos a visitarlos en la nueva sede de Toyoccidente ubicada en la calle 72 con avenida 3G para que se informen de todas las opciones que ofrece el concesionario para la adquisición de vehículos nuevos y usados.

Agradables momentos en Toyoccidente. Foto: Xiomara Solano

Regalos especiales para las madres en Toyoccidente. Foto: Xiomara Solano

Feliz con su nuevo vehículo de Toyoccidente. Foto: Xiomara Solano

Lee también: Ferremeca llega para trasformar el concepto de la ferretería