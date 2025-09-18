Trabajadora les regaló pan y le pagaron con vil atraco (video)

Pan. Un video que se viralizó en redes sociales muestra un violento robo ocurrido en una panadería de la calle Trelles al 2600, en Mariano Acosta, provincia de Buenos Aires.

El hecho, registrado el 15 de septiembre, generó rechazo por la frialdad de los asaltantes y la angustia de la trabajadora.

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se observa cómo dos hombres ingresan al local, piden pan y la empleada accede a darles un poco como gesto de solidaridad. Sin embargo, segundos después, al negarse a entregar más productos y advertir que estaba siendo observada por las cámaras, los delincuentes reaccionaron con violencia.

Uno de ellos saltó el mostrador y redujo a la mujer, mientras su cómplice se apoderó de la recaudación. Tras el asalto, ambos huyeron del lugar.

El material difundido en redes desató una ola de indignación entre los usuarios, quienes criticaron la forma en que los agresores pasaron de una actitud aparentemente cordial a un ataque directo.

Las autoridades locales iniciaron un operativo de búsqueda con base en las imágenes y la denuncia presentada por el comercio.

