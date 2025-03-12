La dirigencia sindical de Laboratorios SM Pharma, planta ubicada en el estado Zulia, y trabajadores, denunciaron hoy martes 11 de marzo la situación laboral por la que atraviesan haciendo un llamado al Gobierno nacional.

El secretario general del sindicato, Kender Chirinos y un grupo de trabajadores paralizaron hoy sus actividades y con pancartas salieron a la calle para levantar su vos de protesta.

Dijeron que su protesta obedece a que, la estructura del edificio donde funciona la empresa en Maracaibo carece de mantenimiento y tiene fallas, asimismo la carencia de equipos de protección personal para los trabajadores, la revisión de la contratación colectiva, deudas de liquidaciones y atraso en pagos pendientes de la retroactividad del contrato colectivo de la industria química farmacéutica.

Foto: Xiomara Solano



Están afectados 104 trabajadores y de una manera indirecta más de 600 familia, dijo Chirinos.

“Hemos mantenido contactos con la presidente a de la empresa, pero no hemos tenido respuesta y queremos que se acerquen y vean la realidad, que no es que los trabajadores no quieren hacer su labor, sino que quien que se reivindicados”, refirió el dirigente sindical.

Es importante destacar que este laboratorio de la industria química farmacéutica es el más grande del occidente del país y cuenta en la actualidad con una plantilla de más de 100 trabajadores y trabajadoras.



Noticia al Día