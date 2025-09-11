Tragedia en San Francisco: Se desconoce la cantidad de fallecidos y heridos tras explosión en la zona industrial

Aunque no hay reportes oficiales por parte de las autoridades, familiares, vecinos y habitantes de las zonas afectadas por la explosión originada en la empresa de fuegos artificiales Gallo Verde, ubicada en la zona industrial del municipio San Francisco del estado Zulia, aseguran que hay una gran cantidad de heridos y posibles víctimas.

El suceso ocurrido aproximadamente a las 9:30 de la mañana de este jueves 11 de septiembre y que producto de la onda mecánica de la explosión, afectó varias viviendas ubicadas en las cercanías de esta fábrica.

Las autoridades presentes en el sitio, trabajan para ayudar a las personas afectadas por lo que acordonaron el lugar y restringieron el paso.

La tragedia ocurrida en la parroquia Marcial Hernández del municipio San Francisco afectó a habitantes de los barrios Lucha, Batalla y Victoria 1,2 y 3, lo dio a conocer el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, quien estuvo en la zona del suceso.

Noticia al Día