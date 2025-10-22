Tras las rejas por maltratar bestialmente a un perrito en Valera

Un hombre fue detenido por maltratar bestialmente a un perrito, en la avenida principal del Barrio El Milagro, parroquia Juan Ignacio Montilla del municipio Valera.

En un video quedó registrado como el hombre empujaba al animal por la cuerda que lo tenía atado al cuerpo.

La grabación se hizo viral en las redes sociales y Politrujillo comenzó con su búsqueda.

El hombre, identificado como Barrios, J. de 58 años de edad, intentó huir al ser interceptado por los efectivos policiales. Según la minuta policial, en el lugar de los hechos confirmaron que el canino presentaba signos de desnutrición.

Además, lo mantenía cautivo con un mecate enrollado alrededor del cuello. El procedimiento fue puesto a la orden de la Fiscalía Catorce del Ministerio Público.

Cabe resaltar que las condenas establecidas contra el maltrato animal están tipificados en el Código Penal y en la Ley para la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio; donde se imponen multas y hasta 6 años de cárcel.