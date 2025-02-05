Trasladan a miembros del Tren de Aragua y otros criminales a la cárcel de Guantánamo

El gobierno de Estados Unidos trasladó este martes a presuntos miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua al centro de detención de Guantánamo, así como a criminales de otras nacionalidades.

Esto forma parte de la nueva política migratoria del presidente Donald Trump, que busca detener a inmigrantes indocumentados considerados los más peligrosos.

El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense publicó fotos en las que se les observan a lo sujetos descendiendo de un avión militar, que salió de la base militar de Fort Bliss, en Texas, y siendo revisados por oficiales del Ejército de ese país.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, advirtió en su cuenta de X: "El presidente Donald Trump ha sido muy claro: la bahía de Guantánamo albergará a los peores de los peores. Eso comienza hoy".

Para estos traslados, la administración estadounidense habilitó 30 mil camas en Guantánamo.

"Siempre ha habido inmigrantes ilegales detenidos allí. Estamos simplemente aumentando nuestra capacidad. Tener instalaciones en la Bahía de Guantánamo será una ventaja para nosotros", dijo Noem.

"Gente que tenía órdenes de arresto por asesinatos y violaciones, asaltos, compra de armas, tráfico de drogas. Estos son los tipos de individuos a los que nos dirigimos. Los estamos sacando de las comunidades y que podrían terminar en Guantánamo antes de que los devolvamos a sus países para lidiar con ellos", afirmó.

Los crímenes

El Tren de Aragua está vinculado a diversos delitos en Estados Unidos, como el tráfico de armas, secuestros, extorsión, tráfico sexual y de drogas. En Nueva York, la pandilla venezolana ha estado involucrada en tiroteos, robos en tiendas minoristas, robos callejeros, prostitución forzada, extorsión y tráfico de drogas.

Además, las autoridades aseguran que algunos detenidos por asesinatos forman parte de esa organización.

La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos también acusó al expresidente demócrata Joe Biden de negarse a apoyar a los agentes de la Patrulla Fronteriza para controlar el acceso de indocumentados al país. "¡El presidente Trump y yo siempre los respaldaremos y nos aseguraremos de que tengan los recursos que necesitan para que Estados Unidos vuelva a ser seguro!", aseguró.

The rule of law is not optional in the United States of America. If people want to come here, you WILL obey our laws.



In just days, President Trump has delivered on his promise to stop the invasion at our southern border and begin mass deportations of violent criminals. The… pic.twitter.com/Rc96U3SndV — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) February 4, 2025

President @realdonaldtrump has been very clear: Guantanamo Bay will hold the worst of the worst. That starts today. pic.twitter.com/Iqxt5rCfWa — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) February 4, 2025

Noticia al Día/Con información de El Nacional/X