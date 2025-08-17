Trasladan a refugio temporal a familias afectadas por crecida del río Orinoco en Monagas

Autoridades trasladaron a nueve familias a un refugio por la crecida del río Orinoco en el municipio Sotillo, en el estado Monagas, del oriente venezolano.

Entre los afectados se encuentran tres personas mayores y 28 niños, quienes fueron llevados a un refugio temporal luego de la afectación que se registró en sus viviendas, tal como lo informó el alcalde del municipio Sotillo, José Gregorio Maldonado.

Maldonado detalló que los damnificados contarán con atención médica, servicios sociales, alimentación y seguridad.

A su vez, mencionó que cuatro equipos de trabajo del ayuntamiento están atendiendo a las comunidades de Punta de Piedra, Varaderos de Limones, Bajo Hondo en la parroquia Los Barrancos de Fajardo.

