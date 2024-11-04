El cuerpo del fallecido cantante británico Liam Payne ha sido trasladado a Buenos Aires al lugar donde va ser embalsamado para después enviarlo a Londres, donde está previsto celebrar su funeral, probablemente esta semana, informan diversos medios.

Una fuente confirmó al medio estadounidense Us Weekly que los restos de Payne serán trasladados al Cementerio Británico en Chacarita, el camposanto más grande de Buenos Aires, para “comenzar el proceso de embalsamamiento y preservar el cuerpo para el viaje de regreso” a Londres, donde se realizará su funeral.

La misa de despedida del exmiembro de One Direction se llevará a cabo en la Catedral de San Pablo de la capital británica y luego será sepultado, según este medio.

La fuente también señaló que el proceso de embalsamamiento “podría durar unas 48 horas”, lo que significa que el padre del artista, Geoff Payne, que se encuentra en Argentina desde que se produjo el fallecimiento de su hijo, podría regresar al Reino Unido con el cuerpo esta semana.

Según el diario argentino La Nación, que cita fuentes judiciales, Geoff Payne logró repatriar el cuerpo de su hijo después de dos semanas de trámites burocráticos.

Cuando el padre del cantante llegó a Argentina, se le informó de que llevarlo de regreso a Reino Unido podía demorar entre cuatro y cinco días, pero por las circunstancias de su muerte el trámite duró más de lo esperado.

La muerte del cantante Liam Payne

Liam Payne cayó desde el balcón de la habitación en la que se alojaba del hotel CasaSur, en el barrio capitalino de Palermo el pasado 16 de octubre y falleció en el acto.

El informe preliminar de la autopsia concluyó que la causa de la muerte del cantante, de 31 años, fue un «politraumatismo y una hemorragia interna y externa”.

La fiscalía presumía que «el músico se encontraba a solas cuando ocurrió la caída y atravesando algún tipo de brote producto por el abuso de sustancias».

También informó de que se encontraron en la habitación sustancias que acreditarían «una situación previa de consumo de alcohol y estupefacientes».

Noticia al Día/EFE