Viernes 22 de agosto de 2025
Trasladaron el cuerpo de Liam Payne para embalsamarlo y repatriarlo a Londres

El cuerpo del fallecido cantante británico Liam Payne ha sido trasladado a Buenos Aires al lugar donde va ser embalsamado…

Por Ernestina García

Trasladaron el cuerpo de Liam Payne para embalsamarlo y repatriarlo a Londres
Foto. Liam Payne
El cuerpo del fallecido cantante británico Liam Payne ha sido trasladado a Buenos Aires al lugar donde va ser embalsamado para después enviarlo a Londres, donde está previsto celebrar su funeral, probablemente esta semana, informan diversos medios.

Lee también: Lanzan primer sencillo póstumo de Liam Payne llamado “Do No Wrong”

Una fuente confirmó al medio estadounidense Us Weekly que los restos de Payne serán trasladados al Cementerio Británico en Chacarita, el camposanto más grande de Buenos Aires, para “comenzar el proceso de embalsamamiento y preservar el cuerpo para el viaje de regreso” a Londres, donde se realizará su funeral.

La misa de despedida del exmiembro de One Direction se llevará a cabo en la Catedral de San Pablo de la capital británica y luego será sepultado, según este medio.

La fuente también señaló que el proceso de embalsamamiento “podría durar unas 48 horas”, lo que significa que el padre del artista, Geoff Payne, que se encuentra en Argentina desde que se produjo el fallecimiento de su hijo, podría regresar al Reino Unido con el cuerpo esta semana.

Según el diario argentino La Nación, que cita fuentes judiciales, Geoff Payne logró repatriar el cuerpo de su hijo después de dos semanas de trámites burocráticos.

Cuando el padre del cantante llegó a Argentina, se le informó de que llevarlo de regreso a Reino Unido podía demorar entre cuatro y cinco días, pero por las circunstancias de su muerte el trámite duró más de lo esperado.

La muerte del cantante Liam Payne

Liam Payne cayó desde el balcón de la habitación en la que se alojaba del hotel CasaSur, en el barrio capitalino de Palermo el pasado 16 de octubre y falleció en el acto.

El informe preliminar de la autopsia concluyó que la causa de la muerte del cantante, de 31 años, fue un «politraumatismo y una hemorragia interna y externa”.

La fiscalía presumía que «el músico se encontraba a solas cuando ocurrió la caída y atravesando algún tipo de brote producto por el abuso de sustancias».

También informó de que se encontraron en la habitación sustancias que acreditarían «una situación previa de consumo de alcohol y estupefacientes».

Noticia al Día/EFE

Al Dia

Colombia volvió a ser sacudida por un nuevo ataque con explosivos

Según los ciudadanos de Florencia, el día de ayer recibieron audios de advertencia para que no salieran al centro.
Al Dia

Rusia expresó su apoyo a Venezuela ante presión de EEUU

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso comunicó que el canciller expresó solidaridad con el gobierno venezolano y respaldo a sus esfuerzos
Zulia

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

El creador del guacamayo Pancho Yhorby Ventura sorprende fusionando al robot con la bandera del municipio Maracaibo
Al Dia

Daniel Sarcos y Yasmil Marrufo recorren Falcón en un viaje cargado de recuerdos y, por supuesto, la arepa pela’ no pudo faltar…

Recientemente, el animador más querido de Venezuela, se presentó en un concierto histórico en el Pozón del Saladillo donde junto a otros artistas enaltecieron una vez más la gaita zuliana

