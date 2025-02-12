Trece outfits lució Shakira en el primer concierto de su gira ‘LMYNLWT’ en Brasil

Shakira inició este martes, 11 de febrero su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ (LMYNLWT) y lo hizo por todo lo alto en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro en Brasil.

Una espectacular entrada en escena, en punto de las 9.00 p.m., dio paso a un show de más de dos horas y media con un setlist de 31 canciones con muchos y espectaculares cambios de vestuario. Fueron tantos que ni los fans más concentrados fueron capaces de seguirle la cuenta.

En concreto, Shakira lució 13 looks diferentes, adaptándose a los bloques en los que dividió el concierto.

Aquí un compendio de las mejores imágenes del concierto que disfrutaron miles de fanáticos Río de Janeiro

Foto: Getty Images

¡Buenas noches, Río! Saludó entusiasta Shakira desde una inmensa pasarela después de sorprender a los asistentes al ingresar por la platea entre el público, mientras su entrada triunfal se transmitía por una pantalla que atravesaba todo el escenario y casi de lado a lado al estadio Nilton Santos.

Vestida de plateado de pies a cabeza, con unos lentes oscuros y escoltada por su equipo de músicos y bailarines la artista comenzó puntualmente su espectáculo, pero vio frenado el impulso del inicio de su presentación por un problema de sonido que fue solucionado en minutos.

El repertorio

Abrió el concierto con ‘La fuerte’, siguió con ‘Girls like me’ y llevó a cariocas y turistas al éxtasis cuando sonó ‘Ahora estoy aquí’, el clásico que la hizo famosa en Brasil al inicio de su carrera.

"No me olvido de eso, no me olvido jamás de ustedes", dijo emocionada, no sin antes recalcar que "era un sueño" estar en Río abriendo su gira mundial.

El concierto transcurrió bajo una luna llena y a 32 grados, una temperatura que se elevó con éxitos de todos los tiempos que pusieron a cantar y a bailar a cincuentones, ‘millenials’ y niños.

Hacia la mitad de su presentación Shakira habló en un fluido portugués de los desafíos que ha tenido que enfrentar en su carrera.

"Nosotras las mujeres, después de cada caída nos levantamos más fuertes, más duras y si queremos llorar, lloramos, y si no queremos llorar, facturamos", enfatizó.

Desde clásicos como ‘Pies descalzos’, ‘La tortura’, ‘Hips don’t lie’ y ‘Ojos así’; hasta varias de las canciones de su último álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, que le valió recientemente su cuarto Grammy, hicieron parte del repertorio de la artista.

Pop, rock, reguetón, salsa y hasta el funk, el género musical que nació en las favelas de Río, se escucharon en su presentación, que estuvo cargada de energía, nostalgia y muchas coreografías.

Espectacular gira

Ganadora de 15 Grammy Latino y cuatro Premios Grammy, la cantante colombiana ha grabado 12 discos y vendido más de 95 millones de copias en todo el mundo en sus más de tres décadas de carrera.

Con el concierto que dará este jueves 13 de febrero en el estadio Morumbí, de São Paulo, Shakira terminará sus presentaciones en Brasil y continuará su gira en Perú, Colombia, Chile, Argentina, México, Canadá y Estados Unidos, donde finalizará su recorrido en junio próximo en San Francisco.

Noticia al Día/Con información de EFE/EuropaFM