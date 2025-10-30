¡Tremendo! Cayó un rayo sobre una palma de coco en el Barrio María Angélica Lusinchi

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este jueves 30 de octubre, han comenzado a causar estragos en distintos municipios de la región maracabeira.

Uno de ellos ocurrió en el barrio Maria Angélica de Lusinchi, en la parroquia Luis Hurtado Higuera, donde un rayo cayó contra una palma de coco.

El fuerte impacto provocó el incendio en el árbol y de inmediato la comunidad reportó lo sucedido a las autoridades policiales de la región.

Aunque el fuerte aguacero apagó el fuego, al lugar llegaron efectivos del cuerpo de Bomberos para evaluar posibles daños.

