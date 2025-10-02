Tres detenidos por presunta riña entre vecinos en el barrio San José

Cerca de las 12:00 del mediodía de este jueves 2 de octubre, se registró una situación irregular, en el barrio San José, cerca de la autopista uno de Maracaibo.

Presuntamente, una riña ente vecinos alarmó a sus demás habitantes y notificaron lo sucedido a las autoridades de la Policía Bolivariana del estado Zulia, quienes se desplegaron en la angosta calle para atender la situación.

Según algunos vecinos de la calle 96B, la confrontación llevó a la detención de tres hombres, cuyas identidades no fueron reveladas.

Hasta los momentos ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto, por lo que se espera informen la gravedad del problema que llevó al despliegue de varias unidades patrulleras.

Noticia al Día