La oleada de incendios desatada esta semana en España, que ha quemado en apenas unos días casi 115.000 hectáreas, mantiene 10 carreteras cortadas por el fuego —una nacional— y mantiene interrumpido desde la tarde del jueves 14 agosto el servicio de tren entre Madrid y Galicia.

El fuego se cobró el jueves una nueva víctima mortal, la tercera de los incendios virulentos que asolan el país desde el pasado sábado

Las provincias de Ourense y Zamora siguen siendo las más afectadas. El incendio originado en A Mezquita (Ourense) y que en la tarde del jueves alcanzó la zona de Sanabria (Zamora) obligó a evacuar a 1.700 personas, sigue sin control.

También en Zamora, mejora la situación del de Molezuelas de la Carballeda, que apunta a ser el más grave registrado, con más de 30.000 hectáreas, y en Puercas tras una noche favorable, por lo que la Junta los da por “prácticamente controlados”.

También hay decenas de incendios activos en otros puntos de Galicia, en León, en Asturias y en Extremadura. Ante la situación “crítica”, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido la movilización del ejército. La UME está desplegada en 12 de ellos, sobre todo en Castilla y León y Galicia.

Noticia al Día/El Paìs