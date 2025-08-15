Viernes 15 de agosto de 2025
Al Dia

Tres fallecidos y unas mil 700 personas desalojadas tras los incendios en España

La oleada de incendios desatada esta semana en España, que ha quemado en apenas unos días casi 115.000 hectáreas, mantiene…

Por Ernestina García

Tres fallecidos y unas mil 700 personas desalojadas tras los incendios en España
La oleada de incendios desatada esta semana en España, que ha quemado en apenas unos días casi 115.000 hectáreas, mantiene 10 carreteras cortadas por el fuego —una nacional— y mantiene interrumpido desde la tarde del jueves 14 agosto el servicio de tren entre Madrid y Galicia.

El fuego se cobró el jueves una nueva víctima mortal, la tercera de los incendios virulentos que asolan el país desde el pasado sábado

Las provincias de Ourense y Zamora siguen siendo las más afectadas. El incendio originado en A Mezquita (Ourense) y que en la tarde del jueves alcanzó la zona de Sanabria (Zamora) obligó a evacuar a 1.700 personas, sigue sin control.

También en Zamora, mejora la situación del de Molezuelas de la Carballeda, que apunta a ser el más grave registrado, con más de 30.000 hectáreas, y en Puercas tras una noche favorable, por lo que la Junta los da por “prácticamente controlados”.

También hay decenas de incendios activos en otros puntos de Galicia, en León, en Asturias y en Extremadura. Ante la situación “crítica”, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido la movilización del ejército. La UME está desplegada en 12 de ellos, sobre todo en Castilla y León y Galicia.

Noticia al Día/El Paìs

