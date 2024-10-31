Tres hombres presuntamente armados secuestran a productor agropecuario en Machiques

La noche del martes se produjo el presunto secuestro del reconocido productor agropecuario Hernán López. Según testimonios de trabajadores de la finca, tres hombres armados irrumpieron en el lugar, sometieron a los empleados y se llevaron a López en su propia camioneta.

El suceso tuvo lugar en su finca situada en la carretera Machiques-Colón, en la parroquia Barí del municipio Jesús María Semprún. Los secuestradores, que irrumpieron en la propiedad alrededor de las 7:00 de la noche del martes, actuaron con rapidez y violencia. Hasta los momentos se desconoce su paradero.

Ante la gravedad de la situación, los familiares del productor se dirigieron de inmediato a las instalaciones de la Guardia Nacional y del CONAS para formalizar la denuncia y solicitar apoyo para la búsqueda de López.

Fuentes extraoficiales han revelado que el productor enfrenta problemas de salud que requieren medicación diaria, lo que ha generado una creciente preocupación entre sus seres queridos y la comunidad.

Los habitantes de la zona se encuentra consternado ante este acto violento, que pone de manifiesto la creciente inseguridad en la región. El Ejército Bolivariano se encuentra rastreando la zona y también ha iniciado las investigaciones pertinentes y se espera que se brinden más detalles sobre este caso en las próximas horas.

De igual manera la Sociedad Civil de Ganaderos de Machiques (Gadema) en nombre de los productores agropecuarios exigió la inmediata liberación del productor y solicita a las autoridades todo el esfuerzo posible en la búsqueda y localización del ganadero secuestrado.

Noticia al Dia / Prensa Gadema