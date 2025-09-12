Como no se nada de beisbol del partido en el cual estuve no podría decir nada con propiedad. Elementos claros que puedo manejar son: 1- que fue en el Luis Aparicio El grande Maracaibo 2-. Era noviembre 3-. Estaba Pompeyo Davalillo 4- Me acompañaban dos amigos periodistas quienes si sabían lo que estaba pasando. De la primera fila en numerados donde llegamos "colados" ¡por supuesto! porque el pase de periodistas era para estar quietecitos en el Palco de prensa, mis amigos expertos en violentar toda regla y toda formalidad: Alexis Blanco y Javier Muñoz se movían en el estadio como si aquella vaina fuera de ellos.

Así llegamos al cubículo de transmision de Venevisón donde pude ver de cerquita y conversar con ellos como lo hago con el vecino. Gonzalo López Silvero y Diego Amado León. Dos estrellas del mundo deportivo donde siempre seré un extraño y un advenedizo. Los veía en el monitor y allí a mi lado. Frente al cuadro de vidrio del palco pasó una mujer ceñida en unos Didijeans que estaban de moda en aquella época, el estadio, los jugadores, el bullicio desapareció entonces. Era ella soberbia.

Deiio las mujeres mas bellas son de aquí, dijo Gonzalo

Muy cierto!, dijo Delio.

Miré sobre el hombro, Gonzalo tenía una hoja de anotaciones distinta a todas. Era su hoja con sus códigos: rayitas, cuadritos, barriguitas a los angulos de nada cuadrito, su propio sistema para entender lo que abajo ocurría. Tuvo unos mintos para explicarlo. "Se va la bola", la voz de Delio se metía en mis recuerdos, me hacía volver a la casa humilde y el televisor encendido en medio de tantas carencias, el hambre se iba al escucharlo.

Así concí a Delio y a Gonzalo en aquellos tres ining que de nada importaron para mi pero que me hicieron admirar ese deporte que corre por mis venas sin haber agarrado un bate, un guante en mi vida.

La IA Geminis de Delio Amado León nos cuenta:

Delio Amado León: El Cronista Poético del Béisbol

Delio Amado León no era un narrador de béisbol, era el cronista poético del juego. Mientras otros relataban el desarrollo del partido, él pintaba con palabras cada jugada, cada atmósfera, y cada emoción. Su estilo no buscaba la mera descripción, sino la evocación de la épica del deporte. Fue un innovador, rompiendo con la formalidad tradicional para crear un lenguaje propio, lleno de metáforas, que resonaba con la pasión del fanático.

León nos enseñó a ver el béisbol no solo como un deporte de números y estadísticas, sino como una obra de arte en movimiento. Para él, el pitcher no lanzaba una pelota, sino que "esculpía el aire" con una curva. El jonronero no solo bateaba un cuadrangular, sino que "desataba una hecatombe" sobre el jardín central. Su narrativa fluía con la cadencia de un poema, y su voz, una de las más reconocibles en la historia del deporte venezolano, se convirtió en la banda sonora de los veranos y los inviernos para generaciones de aficionados.

Más allá de su estilo, Delio Amado León fue un historiador oral, un guardián de la tradición. Conoció a los grandes del béisbol venezolano y de las Grandes Ligas, y sus relatos estaban impregnados de anécdotas, datos históricos y un profundo respeto por los protagonistas. Su legado no es solo el de un narrador, sino el de un maestro de la palabra, que elevó la narración deportiva a la categoría de un arte, dejando una huella imborrable en la cultura beisbolera de Venezuela.

JC

