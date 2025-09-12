Viernes 12 de septiembre de 2025
Al Dia

Tres ining con Delio Amado León

Como no se nada de beisbol del partido en el cual estuve no podría decir nada con propiedad. Elementos claros…

Por Josue Carrillo

Tres ining con Delio Amado León
Tres ining con Delio Amado León
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Como no se nada de beisbol del partido en el cual estuve no podría decir nada con propiedad. Elementos claros que puedo manejar son: 1- que fue en el Luis Aparicio El grande Maracaibo 2-. Era noviembre 3-. Estaba Pompeyo Davalillo 4- Me acompañaban dos amigos periodistas quienes si sabían lo que estaba pasando. De la primera fila en numerados donde llegamos "colados" ¡por supuesto! porque el pase de periodistas era para estar quietecitos en el Palco de prensa, mis amigos expertos en violentar toda regla y toda formalidad: Alexis Blanco y Javier Muñoz se movían en el estadio como si aquella vaina fuera de ellos.

Así llegamos al cubículo de transmision de Venevisón donde pude ver de cerquita y conversar con ellos como lo hago con el vecino. Gonzalo López Silvero y Diego Amado León. Dos estrellas del mundo deportivo donde siempre seré un extraño y un advenedizo. Los veía en el monitor y allí a mi lado. Frente al cuadro de vidrio del palco pasó una mujer ceñida en unos Didijeans que estaban de moda en aquella época, el estadio, los jugadores, el bullicio desapareció entonces. Era ella soberbia.

  • Deiio las mujeres mas bellas son de aquí, dijo Gonzalo
  • Muy cierto!, dijo Delio.

Miré sobre el hombro, Gonzalo tenía una hoja de anotaciones distinta a todas. Era su hoja con sus códigos: rayitas, cuadritos, barriguitas a los angulos de nada cuadrito, su propio sistema para entender lo que abajo ocurría. Tuvo unos mintos para explicarlo. "Se va la bola", la voz de Delio se metía en mis recuerdos, me hacía volver a la casa humilde y el televisor encendido en medio de tantas carencias, el hambre se iba al escucharlo.

Así concí a Delio y a Gonzalo en aquellos tres ining que de nada importaron para mi pero que me hicieron admirar ese deporte que corre por mis venas sin haber agarrado un bate, un guante en mi vida.

La IA Geminis de Delio Amado León nos cuenta:

Delio Amado León: El Cronista Poético del Béisbol

Delio Amado León no era un narrador de béisbol, era el cronista poético del juego. Mientras otros relataban el desarrollo del partido, él pintaba con palabras cada jugada, cada atmósfera, y cada emoción. Su estilo no buscaba la mera descripción, sino la evocación de la épica del deporte. Fue un innovador, rompiendo con la formalidad tradicional para crear un lenguaje propio, lleno de metáforas, que resonaba con la pasión del fanático.

León nos enseñó a ver el béisbol no solo como un deporte de números y estadísticas, sino como una obra de arte en movimiento. Para él, el pitcher no lanzaba una pelota, sino que "esculpía el aire" con una curva. El jonronero no solo bateaba un cuadrangular, sino que "desataba una hecatombe" sobre el jardín central. Su narrativa fluía con la cadencia de un poema, y su voz, una de las más reconocibles en la historia del deporte venezolano, se convirtió en la banda sonora de los veranos y los inviernos para generaciones de aficionados.

Más allá de su estilo, Delio Amado León fue un historiador oral, un guardián de la tradición. Conoció a los grandes del béisbol venezolano y de las Grandes Ligas, y sus relatos estaban impregnados de anécdotas, datos históricos y un profundo respeto por los protagonistas. Su legado no es solo el de un narrador, sino el de un maestro de la palabra, que elevó la narración deportiva a la categoría de un arte, dejando una huella imborrable en la cultura beisbolera de Venezuela.

JC

Con recursos de internet

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Llueve con granizo en Mara

Llueve con granizo en Mara

Portavoz del Gobierno español propone sancionar a Rusia y Israel del deporte

Portavoz del Gobierno español propone sancionar a Rusia y Israel del deporte

"No los vamos a dejar solos": Alcalde Héctor Soto supervisa despliegue integral en zona afectada por explosión en San Francisco

Albert Suárez se apuntó su primer triunfo tras su regreso

Albert Suárez se apuntó su primer triunfo tras su regreso

Robaron kioscos en El Cóndor, Mérida

Robaron kioscos en El Cóndor, Mérida

El testamento de Giorgio Armani revela una decisión inesperada

El testamento de Giorgio Armani revela una decisión inesperada

Thiago Alcántara se sumó al cuerpo técnico de Hansi Flick en el Barcelona

Thiago Alcántara se sumó al cuerpo técnico de Hansi Flick en el Barcelona

Encuentran a hombre muerto en las instalaciones de una estación de bombeo en Cabimas

Encuentran a hombre muerto en las instalaciones de una estación de bombeo en Cabimas

Pasarela 360 busca la inclusión en el primer gran desfile de moda en el Zulia

Pasarela 360 busca la inclusión en el primer gran desfile de moda en el Zulia

La final de la Copa Sudamericana cambia de sede: Se realizará en Paraguay

La final de la Copa Sudamericana cambia de sede: Se realizará en Paraguay

Una de las denunciantes en el caso Asencio retira su acusación

Una de las denunciantes en el caso Asencio retira su acusación

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 12 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 12 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este viernes 12 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 12 de septiembre

Fundación Consejo Noruego para Refugiados; Anuncio

Fundación Consejo Noruego para Refugiados; Anuncio

Explosión en la Universidad Nacional de Colombia deja un herido y obliga la evacuación inmediata de la institución

Explosión en la Universidad Nacional de Colombia deja un herido y obliga la evacuación inmediata de la institución

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Alcalde de San Francisco reiteró que no hubo pérdidas humanas en el incendio:

Alcalde de San Francisco reiteró que no hubo pérdidas humanas en el incendio: "Fue un milagro"

Daniel Sarcos se solidariza con los afectados por el incendio en San Francisco:

Daniel Sarcos se solidariza con los afectados por el incendio en San Francisco: "Hoy me siento más zuliano que nunca"

Desde este viernes 12-sept se despliega el Plan Cayapa en la parroquia Marcial Hernández de San Francisco: Informó el alcalde Héctor Soto

Desde este viernes 12-sept se despliega el Plan Cayapa en la parroquia Marcial Hernández de San Francisco: Informó el alcalde Héctor Soto

Hoy se instala el equipo de los cuerpos de seguridad junto al MP para investigar las causas del incendio: Informó el gobernador Luis Caldera

Hoy se instala el equipo de los cuerpos de seguridad junto al MP para investigar las causas del incendio: Informó el gobernador Luis Caldera

Mascotas rescatadas de la explosión regresaron con sus dueños: Sirven de soporte emocional

Mascotas rescatadas de la explosión regresaron con sus dueños: Sirven de soporte emocional

Noticias Relacionadas

Al Dia

Tres ining con Delio Amado León

Como no se nada de beisbol del partido en el cual estuve no podría decir nada con propiedad. Elementos claros…
Internacionales

Portavoz del Gobierno español propone sancionar a Rusia y Israel del deporte

La portavoz del Gobierno español, Pilar Alegría, propuso aplicar a equipos israelíes la misma sanción que tienen los equipos rusos desde la invasión a Ucrania, apuntando que no deberían correr en la Vuelta a España de ciclismo.
Deportes

La final del Mundial de Desayunos más reñida que nunca: ¿Ya votaste por la arepa venezolana?

Hasta el momento, tanto en Instagram, TikTok y Youtube se registra un "empate técnico"
Al Dia

Gobernador Caldera: "De los 48 heridos, 46 están de alta hospitalaria"

Además, 48 personas sufrieron lesiones, de las cuales 46 ya han sido dadas de alta con seguimiento y tratamiento médico, de acuerdo a Caldera.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025