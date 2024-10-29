Tres miembros del Tren de Aragua enfrentarán la pena de muerte en Texas

Tres hombres vinculados al El Tren de Aragua se encuentran bajo arresto y próximamente serían enviados a Texas para enfrentar cargos de asesinato que podrían acarrearles la pena de muerte, de acuerdo al Nuevo Herald.

Ehiker Alexander Morales Mendoza, de 38 años; Carlos Luis Zambrano Bolívar, de 25 años, y Jhonatan Nahin Toro González, de 22 años, son acusados de secuestrar y asesinar a un hombre de 33 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en agosto en Farmers Branch, localidad a las afueras de Dallas.

Morales Mendoza fue encontrado en Las Cruces, Nuevo México, mientras que Zambrano Bolívar y Toro González se encontraban en Aurora, Colorado. Las autoridades actualmente buscan a un cuarto sospechoso, Jhonny Jesús Martínez Serrano, de 29 años, cuyo paradero se desconoce.

La detención de los tres hombres en distintas ciudades de Estados Unidos se produce en momentos en que temores sobre la violencia asociada con la temida organización criminal se apodera de la campaña presidencial.

El ex presidente Donald Trump, quien ha convertido sus críticas a la política de inmigración del presidente Joe Biden en un punto central de su campaña, frecuentemente acusa a la administración de darle libre entrada al país a integrantes de la pandilla venezolana, conocida por su excesivo uso de la violencia.

La presencia de la mega banda también ha sido detectada en Nueva York, Nueva Jersey, Illinois, Colorado, Florida, Georgia e Indiana.

Noticia al Día/Nuevo Herald