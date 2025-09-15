Lunes 15 de septiembre de 2025
Al Dia

Tres referentes estarán desde el primer día con Águilas del Zulia

Alí Castillo, José Pirela y Silvino Bracho serán de la partida inicial bajo las órdenes de Lipso Nava

Por Daniel García

Tres referentes estarán desde el primer día con Águilas del Zulia
Diseño: Águilas del Zulia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Coordinador General de Operaciones de Béisbol de Águilas del Zulia, Rafael Álvarez, confirmó este lunes que tres referentes del equipo rapaz estarán disponibles desde el primer día de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que inicia el próximo 16 de octubre.

En conversación con el programa @LVBPenlaJugada, Álvarez destacó la incorporación temprana de Silvino Bracho, Ali Castillo y José Pirela, piezas fundamentales en la estructura deportiva de los rapaces.

“Dios mediante, los planes son que Silvino Bracho, Ali Castillo y José Pirela estén con nosotros desde el primer día de temporada. Son piezas importantes de nuestra estructura”, expresó Álvarez, subrayando el compromiso de los jugadores con el equipo y con la afición zuliana.

La presencia de estos tres peloteros, con experiencia en Grandes Ligas y amplio recorrido en la LVBP, representa un impulso estratégico para el conjunto zuliano, que busca consolidar una plantilla que mezcle la experiencia y juventud desde el arranque del campeonato.

La renovada gerencia deportiva de Águilas del Zulia continúa trabajando en la conformación del roster, con el objetivo de brindar grandes resultados para la venidera campaña en la pelota criolla.

Lee también: Amanda Huérfano: disciplina, pasión y triunfo a sus 12 años

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La gripe tumba a los marabinos

La gripe tumba a los marabinos

Paralizadas 16 empresas por contaminar el medio ambiente en el país

Paralizadas 16 empresas por contaminar el medio ambiente en el país

Armand Duplantis supera su récord mundial en Tokio

Armand Duplantis supera su récord mundial en Tokio

Ucrania al borde de la rendición (por Luz Neira Parra)

Ucrania al borde de la rendición (por Luz Neira Parra)

Estos son los ganadores de los Premios Emmy 2025

Estos son los ganadores de los Premios Emmy 2025

Ayudemos a la joven a Andreina Centeno quien requiere una operación de cráneo anatomía

Ayudemos a la joven a Andreina Centeno quien requiere una operación de cráneo anatomía

Apple TV+ domina los premios Emmy con una gran sorpresa

Apple TV+ domina los premios Emmy con una gran sorpresa

Brooke Hogan no se arrepiente de no estar en el testamento de Hulk Hogan

Brooke Hogan no se arrepiente de no estar en el testamento de Hulk Hogan

Cómo identificar un casino en línea confiable

Cómo identificar un casino en línea confiable

Un viaje sin postales (por Alejandro Vásquez Escalona)

Un viaje sin postales (por Alejandro Vásquez Escalona)

Modric anotó su primer gol como rossonero y guía al Milan a la victoria

Modric anotó su primer gol como rossonero y guía al Milan a la victoria

Carlos Narváez despacha el decimotercer jonrón en triunfo de Medias Rojas sobre Yankees

Carlos Narváez despacha el decimotercer jonrón en triunfo de Medias Rojas sobre Yankees

AEK Larnaca informa sobre el estado de salud de Yerson Chacón

AEK Larnaca informa sobre el estado de salud de Yerson Chacón

“Ma’ Vieja” se coronó campeón en la Copa “Luis Urribarrí” de fútbol sala

“Ma’ Vieja” se coronó campeón en la Copa “Luis Urribarrí” de fútbol sala

Dirección de Deportes, 60 años oxigenando el músculo deportivo de LUZ

Dirección de Deportes, 60 años oxigenando el músculo deportivo de LUZ

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Presidente Maduro:

Presidente Maduro: "Estamos ejerciendo una legítima defensa y las relaciones con EEUU están desechas"

Tembló en Maracaibo

Tembló en Maracaibo

Activo el servicio de agua en estas 10 parroquias de Maracaibo

Activo el servicio de agua en estas 10 parroquias de Maracaibo

Hoy arranca el año escolar 2025-2026

Hoy arranca el año escolar 2025-2026

¿Cómo se le dice a un hijo autista que su papá ya no va a estar?: Así se enteró Leonardo sobre la muerte de su padre, Eduardo Serrano

¿Cómo se le dice a un hijo autista que su papá ya no va a estar?: Así se enteró Leonardo sobre la muerte de su padre, Eduardo Serrano

Noticias Relacionadas

Al Dia

Tres referentes estarán desde el primer día con Águilas del Zulia

Alí Castillo, José Pirela y Silvino Bracho serán de la partida inicial bajo las órdenes de Lipso Nava
Zulia

Inicia el año escolar: Niños zulianos retornan a las aulas

Noticia al Día visitó la Unidad Educativa Estadal Antonio Ricaurte de Maracaibo
Al Dia

Gemini: captura momentos con tus celebridades favoritas

Una nueva tendencia viral ha tomado las redes sociales. Usuarios crean montajes en los que parecen abrazar a sus celebridades favoritas, desde cantantes hasta actores.
Al Dia

La historia de la Beata Carmen Rendiles: Una lección de superación y amor

La historia de la beata Carmen Rendiles es un inspirador testimonio de fe, trabajo y dedicación al servicio de los más necesitados.


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025