Tres referentes estarán desde el primer día con Águilas del Zulia

El Coordinador General de Operaciones de Béisbol de Águilas del Zulia, Rafael Álvarez, confirmó este lunes que tres referentes del equipo rapaz estarán disponibles desde el primer día de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que inicia el próximo 16 de octubre.

En conversación con el programa @LVBPenlaJugada, Álvarez destacó la incorporación temprana de Silvino Bracho, Ali Castillo y José Pirela, piezas fundamentales en la estructura deportiva de los rapaces.

“Dios mediante, los planes son que Silvino Bracho, Ali Castillo y José Pirela estén con nosotros desde el primer día de temporada. Son piezas importantes de nuestra estructura”, expresó Álvarez, subrayando el compromiso de los jugadores con el equipo y con la afición zuliana.

La presencia de estos tres peloteros, con experiencia en Grandes Ligas y amplio recorrido en la LVBP, representa un impulso estratégico para el conjunto zuliano, que busca consolidar una plantilla que mezcle la experiencia y juventud desde el arranque del campeonato.

La renovada gerencia deportiva de Águilas del Zulia continúa trabajando en la conformación del roster, con el objetivo de brindar grandes resultados para la venidera campaña en la pelota criolla.

