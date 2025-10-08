Miércoles 08 de octubre de 2025
Al Dia

Tribunal argentino abre audiencia final sobre atentado a Cristina Fernández

La Fiscalía pide 15 años de prisión para el principal acusado, Fernando Sabag Montiel, de 37 años, quien activó el gatillo del arma que no se disparó y por eso fue un atentado fallido

Por Andrea Guerrero

Foto: Agencia
La última audiencia del juicio por el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), ocurrido el 1 de septiembre de 2022, comenzó este miércoles en Buenos Aires, donde se conocerá a largo de la jornada el veredicto sobre los acusados Fernando Sabag Montiel y su expareja Brenda Uliarte.

La Fiscalía pide 15 años de prisión para el principal acusado, Fernando Sabag Montiel, de 37 años, quien activó el gatillo del arma que no se disparó y por eso fue un atentado fallido.

Este hombre enfrenta cargos por homicidio triplemente agravado en grado de tentativa: alevosía, violencia de género en su modalidad de violencia política y uso de arma de fuego.

La otra acusada es Brenda Uliarte, quien entonces era su pareja y que está siendo juzgada como partícipe necesaria del hecho, con un pedido de 14 años de prisión por parte de la Fiscalía.

El Tribunal Oral Federal N° 6 comenzó con las últimas alegaciones de Sabag Montiel, mientras que Uliarte se negó a hablar. A lo largo de la mañana se pronunciará el veredicto que pondrá final al proceso iniciado el 26 de junio de 2024.

El intento de asesinado ocurrió frente al domicilio de la entonces vicepresidenta en Buenos Aires, mientras simpatizantes le expresaban su apoyo en medio de la celebración de un juicio contra ella por presuntas irregularidades en la concesión de obras viales durante su mandato, en el que finalmente fue condenada y por el que cumple arresto domiciliario desde junio pasado.

Durante la manifestación, Sabag Montiel y Uliarte "se infiltraron entre la multitud con la finalidad de matar a la entonces vicepresidenta", según describió la fiscal general Gabriela Baigún en sus alegatos finales.

Sabag Montiel activó el gatillo de un arma cargada y apta para el disparo a escasos centímetros del rostro de Fernández, sin que el disparo se efectuara por una falla mecánica. 

Noticia al Día / EFE

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

