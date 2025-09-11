Tribunal Supremo de Brasil sentencia a Bolsonaro a 27 años de cárcel por atentar contra el orden democrático

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por su participación en una trama para subvertir el resultado de las elecciones de 2022 y un intento de golpe de Estado.

La condena, que lo convierte en el primer exmandatario brasileño castigado por este delito, fue dictada por el Tribunal Supremo.

La acusación principal contra Bolsonaro fue por encabezar una «organización criminal» que intentó anular las elecciones presidenciales y permanecer en el poder.

La Fiscalía sostuvo que el plan incluía, entre otras cosas, la intentona golpista del 8 de enero de 2023, cuando sus seguidores irrumpieron y vandalizaron las sedes de los poderes públicos en Brasilia.

El Tribunal Supremo lo declaró culpable de cinco delitos, incluyendo organización criminal, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y tentativa de golpe de Estado.

Bolsonaro, quien desde agosto se encontraba bajo arresto domiciliario, siempre ha negado las acusaciones y asegura ser víctima de una persecución política.

La sentencia marca un precedente en la historia de Brasil, donde nunca antes un expresidente había sido juzgado por una asonada.

Noticia al Día / EFE