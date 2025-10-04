Tribunal Supremo permitió a Donald Trump cancelar el TPS de 300 mil venezolanos: Los pone en riesgo de deportación

El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló el viernes 3 de octubre a favor de la Administración de Donald Trump, permitiéndole revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a aproximadamente 300.000 migrantes venezolanos, quienes vuelven a estar en riesgo de deportación, reseñó la agencia EFE.

En una decisión con seis votos a favor y tres en contra, la mayoría del tribunal dio la razón al Departamento de Seguridad Nacional y suspendió el fallo de un tribunal de distrito de California que había bloqueado previamente la anulación del TPS para unos 600.000 inmigrantes (que incluía beneficiarios de otras nacionalidades).

Este fallo, emitido por la vía de emergencia, implica que cientos de miles de venezolanos que se habían beneficiado de esta protección podrían enfrentar la deportación. La decisión, sin embargo, podría no afectar de momento a los beneficiarios haitianos del TPS, quienes también eran parte del litigio en tribunales inferiores.

«Aunque las posturas en el caso han cambiado, los argumentos legales de las partes y los daños relativos no lo han hecho. El mismo resultado que se acordó en mayo es el apropiado», indica la opinión de la mayoría, haciendo referencia a una decisión anterior que también favorecía al Gobierno de Trump en este caso.

Las juezas progresistas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se opusieron a la decisión. En su opinión contraria, la jueza Jackson lamentó: «no puedo estar de acuerdo con esta interferencia repetitiva, gratuita y dañina en los casos que siguen pendientes en tribunales inferiores mientras hay vidas en la balanza».

El Gobierno había solicitado al Supremo a finales de septiembre que se le permitiera retirar las protecciones contra la deportación extendidas a los venezolanos.

El fallo del Tribunal Supremo forma parte de una disputa legal que se arrastra desde 2021, cuando la Administración Trump intentó por primera vez poner fin al TPS para los venezolanos. Aunque tribunales inferiores bloquearon la medida en varias ocasiones, el largo proceso de apelaciones parece nuevamente haber culminado con la autorización del Supremo para revocar las protecciones.

Noticia al Día/EFE