Trinidad y Tobago incautó 268 kilos de droga en una presunta embarcación procedente de Venezuela

Las autoridades de Trinidad y Tobago informaron sobre la incautación de 268 kilos de marihuana valorada en 29 millones de dólares, de una embarcación pesquera procedente de Venezuela, en medio de la creciente tensión en el Caribe.

Según las autoridades de ese país, la incautación se efectuó el pasado jueves 11 de septiembre, pero la dieron a conocer este sábado 13-S, a través de una publicación emitida en su cuenta Facebook.

«Esta exitosa operación pone de relieve la solidez del aparato de inteligencia del Servicio de Policía de Trinidad y Tobago (TTPS, por sus siglas en inglés) y la eficacia de la Policía de precisión cuando cuenta con el apoyo de nuestros socios regionales e internacionales», subrayó en un comunicado el comisario de la Policía trinitense, Allister Guevarro.

De acuerdo al TTPS, las autoridades estadounidenses afirmaron que el barco de pesca era una embarcación dedicada al narcotráfico que transportaba drogas ilegales con destino a Estados Unidos, reseñó el medio Monitoreamos.

Los agentes incautaron nueve bolsas que contenían 268 paquetes de cannabis envueltos en papel marrón en el mar, cerca de la embarcación, con un peso total estimado de 268 kilogramos y un valor en la calle de 29.412.196 dólares.

Tres personas que iban a bordo de la embarcación se lanzaron al mar, mientras que otras dos, un trinitense y un latinoamericano, permanecieron a bordo y fueron detenidos y trasladados a Staubles Bay, en Chaguaramas.

«El tráfico ilegal de estupefacientes es una amenaza transnacional que socava la seguridad en todo el Caribe, y ningún hombre ni ninguna isla pueden combatirlo por sí solos. Esta operación demuestra los resultados que podemos lograr cuando los organismos colaboran y comparten información», concluyó Guevarro.

