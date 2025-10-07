Con gran júbilo y fervor, la Diócesis de Trujillo ha emitido un Decreto Oficial para organizar una serie de celebraciones en torno a la inminente canonización del Beato José Gregorio Hernández Cisneros.

El evento eclesial tendrá lugar en la Ciudad del Vaticano, Roma, Italia, el próximo domingo 19 de octubre, en una ceremonia que elevará a los altares al "Médico de los Pobres" junto a la Madre Carmen Rendiles.

La Diócesis de Trujillo, que ha trabajado y orado desde su fundación en 1957 por el reconocimiento de su paisano, invita a toda la felicidad ya la nación a unirse a esta celebración de trascendencia histórica.

Programa de Celebraciones

El Obispo de Trujillo, José Trinidad Fernández, ha dispuesto las siguientes actividades y directrices para manifestar el júbilo:

Se solicita colocar en lugar visible la bandera pontificia, la bandera nacional de Venezuela y la bandera del Estado Trujillo, como signo de comunión e identidad patria y local. Actos Centrales en Isnotú: La Diócesis invita a participar en los actos religiosos organizados en el Santuario de Isnotú (casa natal del santo), especialmente los días 19 y 26 de octubre, y el 1 de noviembre.

La elevación de José Gregorio Hernández a la santidad es el reconocimiento de que la caridad, la ciencia y la humildad tienen recompensa eterna. No es solo la Iglesia la que celebra, es toda la nación.

