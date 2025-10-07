Lunes 06 de octubre de 2025
Al Dia

¡Trujillo de Fiesta! Diócesis decreta gran novena y altar en hogares para celebrar al Dr. José Gregorio Hernández

La Diócesis de Trujillo, ha sido portavoz de un Decreto dónde se exalta el gozo, la fe y devoción en honor a la canonización del Dr. José Gregorio Hernández

Por Arelys Munda

¡Trujillo de Fiesta! Diócesis decreta gran novena y altar en hogares para celebrar al Dr. José Gregorio Hernández
Con gran júbilo y fervor, la Diócesis de Trujillo ha emitido un Decreto Oficial para organizar una serie de celebraciones en torno a la inminente canonización del Beato José Gregorio Hernández Cisneros.

El evento eclesial tendrá lugar en la Ciudad del Vaticano, Roma, Italia, el próximo domingo 19 de octubre, en una ceremonia que elevará a los altares al "Médico de los Pobres" junto a la Madre Carmen Rendiles.

La Diócesis de Trujillo, que ha trabajado y orado desde su fundación en 1957 por el reconocimiento de su paisano, invita a toda la felicidad ya la nación a unirse a esta celebración de trascendencia histórica.

Programa de Celebraciones

El Obispo de Trujillo, José Trinidad Fernández, ha dispuesto las siguientes actividades y directrices para manifestar el júbilo:

  • Novena de Preparación: Desde el viernes 10 hasta el viernes 18 de octubre, se organizarán novenas de actividades, oraciones y celebraciones eucarísticas en todas las parroquias y comunidades.
  • Día de la Canonización (19 de octubre): Se insta a celebrar con "decidida, fervorosa y alegre participación" las misas del domingo, con especiales acciones de gracias.
  • Repique de Campanas: El domingo 19 de octubre, a las doce del mediodía, todos los templos y capillas de la jurisdicción diocesana tocarán un sonoro repique de campanas.
  • Altares de Júbilo: Se anima a instalar un pequeño altar religioso en la entrada de casas, templos e instituciones, incluyendo un crucifijo, una imagen de la Virgen María y una estampa o imagen de San José Gregorio Hernández .
  • Símbolos de Identidad: Se solicita colocar en lugar visible la bandera pontificia, la bandera nacional de Venezuela y la bandera del Estado Trujillo, como signo de comunión e identidad patria y local.
  • Actos Centrales en Isnotú: La Diócesis invita a participar en los actos religiosos organizados en el Santuario de Isnotú (casa natal del santo), especialmente los días 19 y 26 de octubre, y el 1 de noviembre.

La elevación de José Gregorio Hernández a la santidad es el reconocimiento de que la caridad, la ciencia y la humildad tienen recompensa eterna. No es solo la Iglesia la que celebra, es toda la nación.

Noticia Al Dia / Arelys Munda

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
