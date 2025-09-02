Trujillo se prepara para la canonización de José Gregorio Hernández con trabajos de vialidad en Isnotú

En preparación para la canonización del beato José Gregorio Hernández, el gobierno del estado Trujillo, a través de la empresa Asfalto de Trujillo (EMASTRU), está ejecutando un plan de adecuación y remodelación de las principales vías de acceso al santuario de Isnotú, su pueblo natal.

Bajo la dirección del gobernador Gerardo Márquez , el equipo de EMASTRU ha mejorado la vía Valera -Isnotú con la colocación de más de 500 toneladas de asfalto. Los trabajos de rehabilitación se han concentrado en los sectores de La Floresta, San Antonio, El Pensil y Sara Linda.

Además de las mejoras en el asfaltado, se está trabajando en la remoción de la capa vegetal, la conformación y nivelación del terreno en la entrada del santuario.

Este espacio será acondicionado para servir como un área de estacionamiento para los miles de feligreses y visitantes que se esperan lleguen a la cuna del “Médico de los Pobres” para la fecha de la canonización.

Arelys Munda

Noticia Al Dia