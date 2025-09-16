Trump aclaró que EEUU atacó tres embarcaciones con drogas en el mar Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aclaró este martes, 16 de septiembre que las fuerzas estadounidenses han atacado hasta ahora en el mar Caribe a tres embarcaciones de supuestos narcotraficantes provenientes de Venezuela y no dos, como hasta ahora había dicho.

"Derribamos barcos. En realidad fueron tres barcos, no dos, pero ustedes vieron dos", dijo Trump a la prensa en la Casa Blanca antes de partir hacia el Reino Unido para una visita de Estado.

El mandatario fue consultado por las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, en las que le acusó de querer invadir Venezuela.

"Dejen de enviar (miembros del) Tren de Aragua a los Estados Unidos. Dejen de enviar drogas a los Estados Unidos", respondió Trump.

El republicano se refirió a esta tercera embarcación un día después de informar que las fuerzas armadas estadounidenses habían atacado una lancha en la que, según dijo, murieron tres personas, que calificó de ‘terroristas’.

Poco después, en el Despacho Oval, afirmó que la lancha destruida transportaba cocaína y fentanilo.

El sábado pasado, el Gobierno venezolano denunció que un "destructor" de EEUU abordó de manera "ilegal" y ocupó durante ocho horas una embarcación venezolana con "nueve pescadores" que estaban, subrayó, en aguas del país suramericano

Sin embargo, Estados Unidos no había reaccionado todavía.

Tensiones

Estos ataques se producen en medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico.

Maduro afirmó este lunes que las comunicaciones con Estados Unidos están "deshechas" ante lo que considera una "agresión" del país norteamericano, y agregó que Venezuela está ahora "más preparada" si tocara una "lucha armada".

