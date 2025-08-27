Miércoles 27 de agosto de 2025
Al Dia

Trump afirma que podría iniciar una "guerra económica" contra Rusia si no hay avances sobre Ucrania

Respondiendo a una pregunta sobre las consecuencias que podría enfrentar Rusia si se negara a firmar un pacto, Trump aseguró que primero Putin debería reunirse con Zelenski para resolver la cuestión juntos

Por Andrea Guerrero

Trump afirma que podría iniciar una
Foto: RT
Estados Unidos no descarta emprender una guerra económica contra Rusia si el presidente ruso, Vladímir Putin, y el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, no alcanzan un acuerdo de paz, declaró este martes el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Respondiendo a una pregunta sobre las consecuencias que podría enfrentar Rusia si se negara a firmar un pacto, Trump aseguró que primero Putin debería reunirse con Zelenski para resolver la cuestión juntos.

"Quiero ver que este trato concluya, y es muy serio lo que tengo en mente si tengo que hacerlo […] Tenemos sanciones económicas, y estoy hablando de económicas porque no vamos a entrar en una guerra mundial", aseveró el mandatario, añadiendo que está dispuesto a imponer "un sistema arancelario muy fuerte, muy costoso para Rusia o Ucrania o quien sea", con la finalidad de acabar con el conflicto.

En este sentido detalló: "No será una guerra mundial, sino una guerra económica, y una guerra económica será algo muy malo para Rusia, y yo no quiero eso". Asimismo, sostuvo que también debería haber consecuencias para Ucrania en caso de que no se llegue a un acuerdo, ya que, según él, Zelenski no es inocente con respecto a lo que está ocurriendo en su país.

"Ahora me llevo bien con Zelenski, pero tenemos una relación diferente, porque ya no estamos gastando dinero en Ucrania", aclaró, añadiendo que, en cambio, con Putin tiene una relación "muy muy buena, eso es algo positivo".

Moscú no se niega al diálogo con Kiev

Desde Moscú han subrayado que nunca se han negado al diálogo con Kiev. "Nuestro presidente ha señalado en repetidas ocasiones que está dispuesto a reunirse también con Zelenski, siempre que exista el entendimiento de que todas las cuestiones que requieren examen al más alto nivel estarán bien trabajadas y que los expertos y ministros habrán preparado las recomendaciones correspondientes", declaró el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

Asimismo, resaltó que Moscú debe tener claro cómo se resolverá la cuestión de la legitimidad de la persona que firme un eventual acuerdo en nombre de Ucrania, cuando llegue el momento de suscribir compromisos. En este contexto, Lavrov recordó el decreto de Zelenski en el que este prohibió por ley la posibilidad de entablar negociaciones con Putin.

Temas:

