Trump afirmó que Irán "no está ganando" la guerra con Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes, 16 de junio que "Irán no está ganando esta guerra" contra Israel y aseguró que a Teherán "le gustaría hablar" para buscar una solución.

"Tienen que llegar a un acuerdo y es doloroso para las dos partes, pero yo diría que Irán no está ganando esta guerra y deberían hablar inmediatamente antes de que sea demasiado tarde", dijo durante un encuentro con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en el marco de la Cumbre del G7 en Canadá.

Trump también indicó, a preguntas de los periodistas, que las autoridades iraníes han expresado a través de intermediarios su voluntad de desescalar el conflicto con Israel que este lunes cumple su cuarto día y que ha provocado ya centenares de muertos en ambos países.

Este lunes, el periódico The Wall Street Journal informó que Irán ha comunicado a través de países árabes que desea poner fin al actual conflicto con Israel.

La República Islámica ha puesto como condición que Estados Unidos no se sume a los ataques de Israel de forma activa, aun cuando da por hecho que Washington ha prestado apoyo logístico a Israel.

Trump confirmó también el apoyo que Washington está prestando a los ataques israelíes contra Irán.

"Siempre hemos apoyado a Israel. Lo hemos hecho desde hace mucho tiempo, de forma contundente. A Israel le está yendo muy bien", declaró.

