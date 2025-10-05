Trump anuncia ataque a otra lancha en el Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que Washington atacó la pasada noche otra lancha en el Caribe, que presuntamente fue utilizada para el tráfico de drogas.

"Ya no hay lanchas en el agua. No encuentras ninguna. Nos cuesta mucho encontrarlas. Pero anoche hicimos un ataque contra otra. Ahora simplemente no podemos encontrar ninguna. Somos muy buenos en eso", declaró durante la celebración del 250.º aniversario de la Marina.

"Cada una de esas embarcaciones es responsable de la muerte de 25 mil estadounidenses. Por eso, cuando lo piensas de esa manera, lo que estamos haciendo es en realidad un acto de bondad", agregó.

"Estamos deteniendo la entrada de drogas en Estados Unidos. Estamos deteniendo las drogas a un nivel nunca antes visto", subrayó.

Más temprano, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que, el Departamento de Defensa sabe quiénes van en las embarcaciones que han interceptado en el mar Caribe.

Según agencias, destacó que en el pasado, se ha intentado interceptar a estas embarcaciones, sin embargo, "ahora, el esfuerzo es detenerlos". Reiteró que Estados Unidos "no se toma esto a la ligera".

