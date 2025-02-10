Trump declaró el 9 de febrero como el ‘Día del Golfo de América’: Oficializado el cambio de nombre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este domingo, el 9 de febrero como el ‘Día del Golfo de América’, una medida ajustada luego de que el mandatario firmara una orden ejecutiva que puso en marcha el proceso de cambio de nombre del Golfo de México por Golfo de América.

Trump hizo estas declaraciones a los medios desde el avión presidencial Air Force One, de camino a Nueva Orleans para ver el Super Bowl, donde montó una improvisada rueda de prensa en la que había un gran mapa del polémico golfo.

Este vuelo pasó por el ahora bautizado ‘Golfo de América’.

Primera visita oficial

"Hoy, hago mi primera visita al Golfo de América desde que se le cambió el nombre. Mientras mi Administración restaura el orgullo estadounidense por la historia de la grandeza de EEUU es apropiado que nuestra gran Nación se reúna y conmemore esta ocasión trascendental y el cambio de nombre del Golfo de América", dijo Trump en un comunicado.

Después de designar el 9 de febrero como ‘Día del Golfo de América’, el presidente estadounidense hizo un llamado a los funcionarios públicos y a todo el pueblo de EEUU "para que pasen este día con programas, ceremonias y actividades apropiadas".

En pleno vuelo al Super Bowl, Trump hace oficial el nombre de Golfo de America, pero en el mapa se ve que sólo aplica a su plataforma continental. Video: @nicksortor pic.twitter.com/2FxTRyOIR4 — Sandra Romandía Vega (@Sandra_Romandia) February 9, 2025

