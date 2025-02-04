Trump desactiva programa "Movilidad Segura" para venezolanos y deja a cerca de 150 mil migrantes varados en Colombia

Los venezolanos que residen en Colombia y que estaban a la espera de ser aceptados dentro del programa de Movilidad Segura de las organizaciones Acnur y OIM, para ser reubicados en Estados Unidos, se encontraron un desalentador mensaje en sus bandejas de correo electrónico: esa iniciativa quedó inactiva.

Se trata de un esquema de cooperación internacional con la que esas dos organizaciones estaban estudiando los perfiles de alrededor de 150 mil personas, con el objetivo de definir si cumplían los requisitos de ser aceptadas como migrantes regulares en Estados Unidos, un trámite que les ahorraba el tránsito irregular hasta la frontera de ese país.

“Tras una decisión del gobierno de los Estados Unidos, la Iniciativa de Movilidad Segura ya no está activa. Por lo tanto, Acnur y OIM no pueden procesar su caso para reasentamiento o proporcionar información sobre otras vías de ingreso a los Estados Unidos, las cuales ya no están disponibles”, dice el mensaje que les llegó a sus correos, en el que invitan a esos ciudadanos a continuar sus procesos de integración social en Colombia.

Lee también: Estados Unidos busca reanudar deportaciones de migrantes venezolanos

Noticia al Día/Información de Semana