Trump habría autorizado uso de fuerza militar contra cárteles de la droga en América Latina: NYT

De acuerdo con un artículo publicado por el New York Times que cita a personas familiarizadas en el asunto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en secreto una orden ejecutiva que autoriza el despliegue de fuerzas militares gringas para combatir a grupos latinoamericanos supuestamente vinculados al narcotráfico, luego de que estos fueron incorporados en la lista de Washington calificados como grupos terroristas.

Según este medio estadounidense, esta sería la decisión más agresiva que haya tomado el inquilino de la Casa Blanca hasta el momento. Con este decreto, la administración del magnate inmobiliario proporcionará una base militar para que se realicen operaciones directas en el mar y en suelo extranjero contra las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes, decisión que según el Ejército norteamericano conlleva diversos riesgos legales.

New York Times recordó que desde Trump inició su nuevo mandato desplegó a la Guardia Nacional y tropas en servicio activo en la frontera con México para frenar el tráfico de drogas y de inmigrantes, además de haber realizado operaciones en otros países relacionados con el tema en cuestión.

Cabe mencionar que recientemente la Casa Blanca incluyó al llamado “Cártel de los Soles” dentro de la lista de grupo terroristas, al tiempo que incrementó la recompensa por la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a 50 millones de dólares. Estas recientes decisiones, según lo expresado por el secretario de Estado, Marco Rubio, amenaza la soberanía del país con la posibilidad de una incursión militar.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este viernes que no hay pruebas de que Maduro tenga vínculos con el narcotráfico y menos que opere en la nación azteca, lo que desmonta la narrativa estadounidense.

“Es la primera vez que oímos ese tema. No hay de parte de México ninguna investigación que tenga que ver con eso (…) como siempre decimos, si tienen alguna prueba, que la muestren. Nosotros no tenemos ninguna prueba relacionada con él”, dijo tras ser consultada al respecto por la prensa.

Gobierno de Venezuela calificó como “patética” la nueva medida de EEUU y aseguró que se trata de una cortina de humo y una desesperada distracción de sus miserias.

