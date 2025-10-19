Domingo 19 de octubre de 2025
Al Dia

Trump paró toda ayuda financiera a Colombia para la lucha contra el narcotráfico y señala a Petro como "líder" de este flagelo

Trump amenazó con que si Petro no cerraba ‘los campos de exterminio’ de inmediato, Estados Unidos "se los cerrará".

Por Candy Valbuena

Trump paró toda ayuda financiera a Colombia para la lucha contra el narcotráfico y señala a Petro como
Trump frena ayuda a Colombia para a lucha contra el narcotráfico. Foto: Agencias
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo, 19 de octubre el fin de la ayuda financiera a Colombia por su inacción en la lucha contra el narcotráfico, y describió a su homólogo colombiano, Gustavo Prieto, como "un líder del narcotráfico".

"El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia. Se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EEUU", indicó Trump en Truth Social.

"A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, dejarán de hacerse a Colombia. El propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de productos a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos", añadió el mandatario estadounidense.

Además, amenazó con que si Petro no cerraba "estos campos de exterminio de inmediato", Estados Unidos "se los cerrará".

Las declaraciones de Trump se producen un mes después de que Estados Unidos eliminara a Colombia de la lista de países que luchan contra las drogas, junto a otras cuatro naciones, por haber "incumplido manifiestamente" en el último año sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de antinarcóticos.

En respuesta, Petro afirmó que las Fuerzas Militares de su país dejarían de depender del armamento de Estados Unidos.

"Conflicto armado"

Esta decisión se produce además en medio del "conflicto armado" que Estados Unidos declaró recientemente contra el narcotráfico, y que ha incluido el bombardeo de hasta seis supuestas embarcaciones narcotraficantes en el mar Caribe.

El despliegue de Estados Unidos en el Caribe, que comenzó en agosto bajo la justificación de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, incluye el empleo de aviones y naves por parte del país norteamericano.

Noticia al Día/Con información de EFE

