Trump reveló que EEUU fue “amenazado por Rusia” y que respondió enviando un submarino nuclear

Donald Trump declaró este martes 30 de septiembre en la reunión militar en Quantico, estado de Virginia, que recientemente envió "uno o dos submarinos" hacia la costa rusa.
"Hace poco, Rusia nos amenazó un poco. Y envié un submarino, un submarino nuclear", manifestó el presidente estadounidense, agregando que ha trasladado "uno o dos submarinos" hacia la costa de Rusia "por precaución".
Asimismo, Trump calificó al submarino nuclear estadounidense como el "arma más letal jamás fabricada", y destacó que no hay forma de detectarlos.
"Estamos 25 años por delante de Rusia y China en submarinos. Rusia es la segunda en submarinos, China la tercera, pero ya saben que están avanzando", manifestó el mandatario, añadiendo que EE.UU. también lidera la carrera nuclear. No obstante, aseguró que en cinco años, Moscú y Pekín "estarán a la par".
