Martes 30 de septiembre de 2025
Trump reveló que EEUU fue “amenazado por Rusia” y que respondió enviando un submarino nuclear

El mandatario estadounidense aseguró que EE UU lleva "25 años de ventaja" ante Rusia y China en construcción de submarinos.

Por Ernestina García

Trump reveló que EEUU fue "amenazado por Rusia" y que respondió enviando un submarino nuclear
Donald Trump declaró este martes 30 de septiembre en la reunión militar en Quantico, estado de Virginia, que recientemente envió "uno o dos submarinos" hacia la costa rusa.

"Hace poco, Rusia nos amenazó un poco. Y envié un submarino, un submarino nuclear", manifestó el presidente estadounidense, agregando que ha trasladado "uno o dos submarinos" hacia la costa de Rusia "por precaución".

Asimismo, Trump calificó al submarino nuclear estadounidense como el "arma más letal jamás fabricada", y destacó que no hay forma de detectarlos.

"Estamos 25 años por delante de Rusia y China en submarinos. Rusia es la segunda en submarinos, China la tercera, pero ya saben que están avanzando", manifestó el mandatario, añadiendo que EE.UU. también lidera la carrera nuclear. No obstante, aseguró que en cinco años, Moscú y Pekín "estarán a la par".

Noticia al Día/RT

Noticias Relacionadas

Entretenimiento

La película Alí Primera será la candidata por Venezuela a los Óscar

Alí Primera llegó a los cines en octubre de 2024. El filme sigue la historia del cantautor venezolano y los eventos históricos que lo llevaron a ser conocido como el “cantor del pueblo”
Sucesos

Detenido azote de varios comercios en la zona norte de Maracaibo

Las autoridades consideran que el sujeto es miembro de una banda delictiva de nombre "Los Gualis". Se pudo conocer que "El Pinocho" irrumpió al establecimiento a través del techo y luego de ser descubierto por un oficial de seguridad, huyó en bicicleta con un bolso negro por la avenida 15.

Internacionales

Secretario de Guerra de EEUU afirmó que pondrá fin a iniciativas de inclusión y medidas de la identidad de género dentro de las Fuerzas Armadas

Afirmó que no habrá "más división, distracción o delirios de género. Se acabó esta mierda", el fuerte mensaje de Hegseth a la cúpula militar de EE UU.
Internacionales

Ministro de la Igualdad del presidente Petro se quedó sin visa para entrar en EEUU

La decisión de la Administración estadounidense se dio en respuesta a la participación de Florián en las manifestaciones convocadas en Nueva York

