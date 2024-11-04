Trump y Harris llegan empatados en encuestas por la presidencia de EE.UU.

Los candidatos a las elecciones presidenciales de EE.UU., Kamala Harris y Donald Trump, llegan a los comicios empatados en las encuestas y la incertidumbre se dilucidará en siete estados en disputa en los que estarán todas las miradas este martes.

Harris aventaja en voto popular con un 48% a Trump, que tiene un 46,9%, según el agregador de encuestas Five Thirty Eight, lo que pone a la demócrata 1,1 puntos por encima del republicano.

De esta forma se mantiene la tendencia del último mes, con un ligero descenso del apoyo a la vicepresidenta y el expresidente consiguiendo aumentar un pequeñísimo margen su base.

Esta cifra representa el voto popular, aunque en Estados Unidos la elección presidencial se decide de manera indirecta a través del Colegio Electoral, que cuenta con 538 compromisarios.

Este sistema permite que un candidato pueda ganar la presidencia incluso perdiendo el voto popular.

Cada uno de los 50 estados de EE.UU. reparte un número concreto de delegados. Si bien la mayoría de los estados tienen una tendencia clara de voto, hay siete considerados «bisagra» que podrían decantarse por cualquiera de los candidatos: Georgia, Carolina del Norte, Wisconsin, Míchigan, Pensilvania, Nevada y Arizona.

Campaña decisiva



Es en estos estados donde las campañas han concentrado su inversión publicitaria y donde los candidatos están dedicando la mayor parte de su tiempo, lo cual se ha reflejado en sus agendas esta última semana.

Este lunes, Harris pasará el día en Pensilvania, el estado que mañana más necesita ganar, con mítines en Scranton, Allentown y Pittsburgh y luego se trasladará a Filadelfia, donde le acompañarán artistas como Lady Gaga, Kate Perry o Ricky Martin.

Mientras Trump recorrerá Carolina del Norte, con un mitin en Raleigh, Pensilvania con paradas den Reading y Pittsburgh, y acabará en Gran Rapids, en Míchigan.

Estados clave

Según las encuestas agregadas de los últimos días, la demócrata supera al republicano solo en los estados de Wisconsin (que envían 10 compromisarios al Colegio Electoral) y Míchigan (15 compromisarios) por apenas una décima en ambos: 48,3% de Harris frente a 47,3% en Wisconsin, y 48% frente a 47% de Trump en Míchigan.

Mientras que el expresidente republicano lleva la ventaja en Carolina del Norte (que envía 16 compromisarios), Georgia (otros 16 compromisarios) y Arizona (11 compromisarios) también con una distancia muy corta de entre uno y dos puntos.

Así, los sondeos le dan a Trump 48,3% frente al 47,3% de Harris en Carolina del Norte; 48,4% frente al 47,2% en Georgia; y 48,9% frente al 46,6% en Arizona, el estado con más margen de victoria para el expresidente.

Pensilvania, el estado con más compromisarios (19), y Nevada (6 compromisarios) son las dos incógnitas mayores, pues ambos candidatos están empatados con menos de medio punto de margen.

Sin embargo, mientras hace unos meses la ventaja en estos dos territorios la tenía Harris, ahora la balanza parece decantarse, dentro de los márgenes de error, por Trump, que se lleva el 47,9% frente al 47,8% en Pensilvania y el 47,8% frente al 47,4% en Nevada. El margen, sin embargo, básicamente les deja empatados.

