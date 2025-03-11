Ucrania acepta una tregua de 30 días si Rusia da luz verde

Ucrania expresó su disposición a aceptar la propuesta de EE.UU. de introducir un alto el fuego temporal de 30 días con Rusia que puede extenderse por acuerdo mutuo de las partes del conflicto, según el comunicado emitido como resultado de la reunión celebrada este martes 11 de marzo, entre las delegaciones de Kiev y Washington en Yeda, Arabia Saudita.

De acuerdo con el documento final elaborado tras más de ocho horas de negociaciones, Washington también se mostró listo para levantar inmediatamente "la pausa en el intercambio de inteligencia" y reanudar "la asistencia de seguridad a Ucrania".

Según el documento, las delegaciones también acordaron nombrar a sus equipos negociadores e iniciar de inmediato las conversaciones para lograr una paz duradera en el conflicto. En este sentido, mientras que Washington se comprometió a discutir estas propuestas con representantes de Rusia, la parte ucraniana reiteró que los países europeos deberán participar en el proceso.

Además, los líderes de ambos países acordaron concertar lo antes posible un acuerdo integral para desarrollar los recursos minerales críticos de Ucrania para incrementar la economía del país, compensar el costo de la asistencia estadounidense y garantizar la prosperidad y la seguridad del país a largo plazo.

Al término de la reunión entre EE.UU. y Ucrania, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, han resumido los principales puntos de lo acordado y arrojado luz sobre más detalles de las conversaciones.

Así, Rubio declaró que Ucrania y EE.UU. han dado un paso positivo en las negociaciones, añadiendo que ahora Washington planea presentar lo discutido a Rusia, ya que "la pelota está en su cancha". "Le presentaremos la oferta. Les diremos que esto es lo que está sobre la mesa", agregó Rubio. "Espero que digan que sí. Si lo hacen, creo que habremos avanzado mucho", expresó.

"Nuestra esperanza es que los rusos respondan afirmativamente lo antes posible, para que podamos pasar a la segunda fase de esto, que son las negociaciones reales", enfatizó Rubio.

Mientras que Trump anuncia que mañana se reunirá con Rusia, autoridades de Rusia no descarta contactos con representantes estadounidenses sobre Ucrania en los próximos días, declaró este martes 11 de marzo a RIA Novosti la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova.

Noticia al Día/RT