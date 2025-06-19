Última hora de GUERRA: Enviado de Trump visita el Líbano para abordar el alto el fuego con Israel

El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, inició este jueves, 19 de junio una visita oficial al Líbano, donde está previsto que se reúna con los más altos cargos del país para tratar los asuntos pendientes en la implementación del alto el fuego alcanzado con Israel hace seis meses.

Thomas Barrack, candidato a embajador de Estados Unidos en Turquía. Foto: Kayla Bartkowski/Getty Images

Barrack, también embajador estadounidense en Turquía, mantuvo su primer encuentro de la jornada con el presidente libanés, Joseph Aoun, informó la Presidencia del Líbano en su cuenta de X, que se limitó a anunciar el comienzo del encuentro, sin ofrecer detalles sobre los temas en agenda.

La visita se produce después de que medios locales aseguraran en las últimas semanas que la enviada especial adjunta de EEUU para Oriente Medio, Morgan Ortagus, habría sido relevada de su puesto como principal mediadora entre el Líbano e Israel por parte de Washington.

Estados Unidos no se ha pronunciado oficialmente sobre el estatus de Ortagus, que durante la breve asignación protagonizó varias polémicas en Beirut por su defensa férrea de Israel, ni ha aclarado si Barrack pasará a encargarse de la mediación entre los dos países vecinos.

Está previsto que el diplomático estadounidense se reúna también con el ministro libanés de Exteriores, Yousef Rajjeh, y el presidente del Parlamento, Nabih Berri, para abordar las estipulaciones aún sin cumplir tras medio año de cese de hostilidades con el Estado judío.

Israel sigue atacando

Mientras Israel sigue atacando el Líbano y mantiene a sus tropas en cinco puntos del territorio libanés, Beirut aún no ha comenzado a desarmar al grupo chií Hizbulá ni a las facciones palestinas presentes en el país, aunque asegura estar dando pasos para limitar la posesión de armamento exclusivamente a las manos del Estado.

Washington fue el principal mediador en el acuerdo de alto el fuego y también encabeza el mecanismo de supervisión del mismo.

La visita de Barrack se produce en medio de una fuerte escalada de ataques entre Israel e Irán, en la que Estados Unidos no descarta involucrarse de forma directa y que causa temores en el Líbano por la posibilidad de que la violencia se expanda para alcanzar a Hizbulá, aliado clave de Teherán.

El presidente libanés asegura que ya hay "contactos" para el desarme

El presidente libanés, Joseph Aoun, aseguró este jueves al enviado especial de Trump para Siria, Thomas Barrack, que las autoridades están llevando a cabo "contactos" para lograr el desarme de los actores no estatales, incluidas las facciones palestinas presentes en el Líbano.

"Aoun informó al embajador Thomas Barrack de que hay contactos en marcha para lograr exclusividad de armas (en manos del Estado) tanto libanesas como palestinas, y de que estos se intensificarán una vez se estabilice la situación volátil de la región a causa del creciente conflicto israelí-iraní", dijo la Presidencia del Líbano en un comunicado.

Desde el alto el fuego alcanzado con Israel hace seis meses, el Líbano busca limitar la posesión de armas exclusivamente a las manos del Estado, lo que pasaría por el desarme del grupo chií Hizbulá y también de la miríada de facciones que controlan los doce campos de refugiados palestinos del país.

Lee también: Venezuela exige restablecimiento del Derecho Internacional y condena agresión israelí

Noticia al Día/Con información de EFE