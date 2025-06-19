Miércoles 24 de septiembre de 2025
Al Dia

Última hora de GUERRA: Enviado de Trump visita el Líbano para abordar el alto el fuego con Israel

Israel sigue atacando el Líbano y mantiene a sus tropas en cinco puntos de este territorio

Por Candy Valbuena

Última hora de GUERRA: Enviado de Trump visita el Líbano para abordar el alto el fuego con Israel
Foto: Referencial
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, inició este jueves, 19 de junio una visita oficial al Líbano, donde está previsto que se reúna con los más altos cargos del país para tratar los asuntos pendientes en la implementación del alto el fuego alcanzado con Israel hace seis meses.

Thomas Barrack, candidato a embajador de Estados Unidos en Turquía. Foto: Kayla Bartkowski/Getty Images

Barrack, también embajador estadounidense en Turquía, mantuvo su primer encuentro de la jornada con el presidente libanés, Joseph Aoun, informó la Presidencia del Líbano en su cuenta de X, que se limitó a anunciar el comienzo del encuentro, sin ofrecer detalles sobre los temas en agenda.

La visita se produce después de que medios locales aseguraran en las últimas semanas que la enviada especial adjunta de EEUU para Oriente Medio, Morgan Ortagus, habría sido relevada de su puesto como principal mediadora entre el Líbano e Israel por parte de Washington.

Estados Unidos no se ha pronunciado oficialmente sobre el estatus de Ortagus, que durante la breve asignación protagonizó varias polémicas en Beirut por su defensa férrea de Israel, ni ha aclarado si Barrack pasará a encargarse de la mediación entre los dos países vecinos.

Está previsto que el diplomático estadounidense se reúna también con el ministro libanés de Exteriores, Yousef Rajjeh, y el presidente del Parlamento, Nabih Berri, para abordar las estipulaciones aún sin cumplir tras medio año de cese de hostilidades con el Estado judío.

Israel sigue atacando

Mientras Israel sigue atacando el Líbano y mantiene a sus tropas en cinco puntos del territorio libanés, Beirut aún no ha comenzado a desarmar al grupo chií Hizbulá ni a las facciones palestinas presentes en el país, aunque asegura estar dando pasos para limitar la posesión de armamento exclusivamente a las manos del Estado.

Washington fue el principal mediador en el acuerdo de alto el fuego y también encabeza el mecanismo de supervisión del mismo.

La visita de Barrack se produce en medio de una fuerte escalada de ataques entre Israel e Irán, en la que Estados Unidos no descarta involucrarse de forma directa y que causa temores en el Líbano por la posibilidad de que la violencia se expanda para alcanzar a Hizbulá, aliado clave de Teherán.

El presidente libanés asegura que ya hay "contactos" para el desarme

El presidente libanés, Joseph Aoun, aseguró este jueves al enviado especial de Trump para Siria, Thomas Barrack, que las autoridades están llevando a cabo "contactos" para lograr el desarme de los actores no estatales, incluidas las facciones palestinas presentes en el Líbano.

"Aoun informó al embajador Thomas Barrack de que hay contactos en marcha para lograr exclusividad de armas (en manos del Estado) tanto libanesas como palestinas, y de que estos se intensificarán una vez se estabilice la situación volátil de la región a causa del creciente conflicto israelí-iraní", dijo la Presidencia del Líbano en un comunicado.

Desde el alto el fuego alcanzado con Israel hace seis meses, el Líbano busca limitar la posesión de armas exclusivamente a las manos del Estado, lo que pasaría por el desarme del grupo chií Hizbulá y también de la miríada de facciones que controlan los doce campos de refugiados palestinos del país.

Lee también: Venezuela exige restablecimiento del Derecho Internacional y condena agresión israelí

Noticia al Día/Con información de EFE

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Maracaibo acogerá el 10º Encuentro de Misericordia con la familia de María Esperanza y testimonios de fe

Maracaibo acogerá el 10º Encuentro de Misericordia con la familia de María Esperanza y testimonios de fe

La Unión Tepito estaría detrás de asesinato de músicos colombianos B King y Regio Clown y no La Familia Michoacana

La Unión Tepito estaría detrás de asesinato de músicos colombianos B King y Regio Clown y no La Familia Michoacana

Francisco Álvarez comandó remontada de los Mets con su décimo jonrón

Francisco Álvarez comandó remontada de los Mets con su décimo jonrón

¡Terrible! David Fry recibió un peligroso pelotazo de 99 millas en su rostro

¡Terrible! David Fry recibió un peligroso pelotazo de 99 millas en su rostro

Voraz incendio consumió una vivienda e hirió a tres niños en Caja Seca

Voraz incendio consumió una vivienda e hirió a tres niños en Caja Seca

Arráez conecta el octavo vuelacerca de temporada y recorta distancia por el título de bateo

Arráez conecta el octavo vuelacerca de temporada y recorta distancia por el título de bateo

Papa León XIV invita a los fieles rezar el rosario todo el mes de octubre por la paz

Papa León XIV invita a los fieles rezar el rosario todo el mes de octubre por la paz

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 24 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 24 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 24 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 24 de septiembre de 2025

Tigres de Aragua anuncia el retiro del mítico número 26 de Buddy Bailey

Tigres de Aragua anuncia el retiro del mítico número 26 de Buddy Bailey

Murió la actriz Claudia Cardinale, ícono del cine italiano

Murió la actriz Claudia Cardinale, ícono del cine italiano

Trump acusa a la ONU:

Trump acusa a la ONU: "Una escalera mecánica que se detiene a mitad de camino"

Las graves acusaciones que persiguen al padre de Elon Musk

Las graves acusaciones que persiguen al padre de Elon Musk

El show de Bad Bunny en Puerto Rico bate un nuevo récord mundial

El show de Bad Bunny en Puerto Rico bate un nuevo récord mundial

Secuestraron a comerciante en Maracay

Secuestraron a comerciante en Maracay

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maracaibo acogerá el 10º Encuentro de Misericordia con la familia de María Esperanza y testimonios de fe

Maracaibo acogerá el 10º Encuentro de Misericordia con la familia de María Esperanza y testimonios de fe

Hallan sin vida al músico venezolano Tayron Paredes en Cocotitlán, México

Hallan sin vida al músico venezolano Tayron Paredes en Cocotitlán, México

Zulia con probabilidad de lluvias este miércoles en la mañana, según Inameh

Zulia con probabilidad de lluvias este miércoles en la mañana, según Inameh

Muere una ‘influencer’ que vivió 11 de sus 14 años con

Muere una ‘influencer’ que vivió 11 de sus 14 años con "un cáncer implacable"

Petro asegura que la guerra contra las drogas busca dominar con violencia a América Latina

Petro asegura que la guerra contra las drogas busca dominar con violencia a América Latina

Noticias Relacionadas

Al Dia

Así bailan Skakira y Beleé el tema "Ay Currucuchucuchu"

¿Será broma o vendrá colaboración musical? Se preguntan los seguidores
Al Dia

MLB confirma implementación total del sistema automatizado de retos (ABS) para la temporada 2026

El sistema ABS epresenta uno de los cambios tecnológicos más significativos en la historia moderna del béisbol profesional
Al Dia

Los Melódicos prepara concierto sinfónico junto a Karol G

Según reveló Iliana Capriles, directora de la agrupación, el evento se llevará a cabo el próximo 18 de diciembre

Al Dia

Hoy se celebra el Día de la Virgen de las Mercedes: Patrona de los reclusos

La Virgen de las Mercedes es también la patrona del pueblo dominicano

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025