Domingo 02 de noviembre de 2025
Ultiman la estatua monumental del Papa León XIV en Perú

Una estatua de cinco metros de altura y media tonelada de peso del papa León XIV recibe los últimos preparativos para ser inaugurada en los próximos días en la ciudad peruana de Chiclayo

Por Ernestina García

Una estatua de cinco metros de altura y media tonelada de peso del papa León XIV recibe los últimos preparativos para ser inaugurada en los próximos días en la ciudad peruana de Chiclayo, a la que el sumo pontífice está fuertemente vinculado tras haber ejercido como obispo en esa diócesis.

“Este monumento simboliza el agradecimiento del pueblo de Lambayeque al Santo Padre, por su mensaje de amor, esperanza y unidad”, declaró a la agencia estatal Andina, el gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Félix Mío Sánchez, sobre este monumento que se alzará en uno de los accesos de la urbe, ubicada en la costa norte de Perú.

“Queremos que esta escultura sea un ícono de fe y hospitalidad”, expresó Mío Sánchez. “Con su sonrisa, el papa León XIV dará la bienvenida a los turistas que llegan para disfrutar de nuestra gastronomía, playas, museos y naturaleza”, aseguró.

La obra, hecha en su totalidad en fibra de vidrio y resina, es creación del artista plástico piurano Juan Carlos Ñañake, encargado del diseño y moldeado de la pieza, quien, acompañado de un equipo de seis artistas locales, lideró y supervisó la creación de la estatua hasta su instalación, este jueves.

“Ha sido un reto enorme”, admitió el artista. "Es la primera vez que realizamos una escultura de cinco metros sobre un pedestal de dos metros adicionales. Nos sentimos orgullosos de aportar al arte sacro y al turismo de la región”, afirmó.

Esta figura hará parte de una terna de esculturas que conformarán el llamado ‘Paseo Papal’, un “corredor temático” elaborado por el mismo artista, que, según afirmó, “permitirá que las familias y los turistas puedan tomarse fotografías y participar en actividades culturales”.

La ciudad de Chiclayo, bautizada ahora como "ciudad cuna espiritual del papa León XIV", conforma uno de los puntos claves de la llamada ruta turística “Caminos del papa León XIV”, establecida este año tras el ascenso de Robert Prevost, originario de EE UU, a máximo jerarca de la Iglesia católica.

Noticia al Día/Agencia Andina

