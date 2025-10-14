Un 14 de octubre nació José Manuel Sánchez, mejor conocido como El Gallo de Veritas

El 14 de octubre de 1961 nació en Maracaibo José Manuel Sánchez mejor conocido como El Gallo de Veritas, uno de los mejores humoristas de la ciudad.

Reconocido por su humor característico y habilidad para contar chistes, especialmente en el contexto de las gaitas y las tradiciones.

Su oficio se entrelazaba a menudo con la música de gaita, y se recuerda su participación en actuaciones junto a importantes agrupaciones y gaiteros.

A pesar de su fallecimiento en 2016, a los 55 años, su memoria y sus chistes siguen siendo recordados y celebrados como parte del patrimonio cultural y humorístico de la región.

Noticia al Día/