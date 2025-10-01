La pieza musical que acompañará la elevación a los altares de la Madre Carmen Rendiles ya tiene nombre: "Un amor hecho ofrenda" . Este himno oficial es una emotiva balada, que ha sido catalogada por sus autores como el resultado de un arduo trabajo que llegara al corazón de los feligreses.

La obra, demuestra la profunda devoción y el amor de los participantes, es la melodía escogida para honrar a la Madre Carmen Rendiles. Este significativo himno es producto de una colaboración entre compositores, productores, músicos, arreglistas y las religiosas pertenecientes a la Congregación Siervas de Jesús.

El Pbro. Reniel Ramírez, fue el encargado de escribir la partitura, mientras que la melodía estuvo a cargo de Vicente Guevara y Ricardo "El Chino" Barrera. En una entrevista a un medio de comunicación nacional, la Hermana Nancy Álvarez describió la experiencia como "muy motivadora", resaltando el entusiasmo de vivir la letra "a través del canto ", también añadió que se sienten alegres ante la tan anhelada fecha de la canonización.

Por su parte, la Hermana Beatriz Gutiérrez manifestó que la participación de las Servidoras de Jesús en el himno es un "regalo de Dios" y una "gracia especial" que marca la vida de la congregación.

"Un amor hecho ofrenda" se convierte en un símbolo musical de fe que resonará en Venezuela y el mundo durante la canonización de su beata.

Noticia Al Dia / Arelys Munda