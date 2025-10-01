Miércoles 01 de octubre de 2025
"Un amor hecho ofrenda" es el nombre del himno oficial de la Madre Carmen Rendiles

La pieza musical que acompañará la elevación a los altares de la Madre Carmen Rendiles ya tiene nombre: "Un Amor Hecho Ofrenda"

Por Arelys Munda

La pieza musical que acompañará la elevación a los altares de la Madre Carmen Rendiles ya tiene nombre: "Un amor hecho ofrenda" . Este himno oficial es una emotiva balada, que ha sido catalogada por sus autores como el resultado de un arduo trabajo que llegara al corazón de los feligreses.

La obra, demuestra la profunda devoción y el amor de los participantes, es la melodía escogida para honrar a la Madre Carmen Rendiles. Este significativo himno es producto de una colaboración entre compositores, productores, músicos, arreglistas y las religiosas pertenecientes a la Congregación Siervas de Jesús.

El Pbro. Reniel Ramírez, fue el encargado de escribir la partitura, mientras que la melodía estuvo a cargo de Vicente Guevara y Ricardo "El Chino" Barrera. En una entrevista a un medio de comunicación nacional, la Hermana Nancy Álvarez describió la experiencia como "muy motivadora", resaltando el entusiasmo de vivir la letra "a través del canto ", también añadió que se sienten alegres ante la tan anhelada fecha de la canonización.

Por su parte, la Hermana Beatriz Gutiérrez manifestó que la participación de las Servidoras de Jesús en el himno es un "regalo de Dios" y una "gracia especial" que marca la vida de la congregación.

"Un amor hecho ofrenda" se convierte en un símbolo musical de fe que resonará en Venezuela y el mundo durante la canonización de su beata.

Noticia Al Dia / Arelys Munda

Entretenimiento

Niurka Marcos anuncia la fecha de su matrimonio con su novio 20 años menor

La noticia fue anunciada en una entrevista para TvyNovelas, en la que la artista de 57 años compartió su entusiasmo por este importante paso en su vida
Nacionales

Reuters: Las exportaciones de petróleo de Venezuela superan el millón de bpd por primera vez desde 2020

El promedio de septiembre se situó un 13 % por encima del mes anterior y un 39 % por encima del año anterior
Entretenimiento

“Hediondito": el apodo que Quincy Jones le dio a Michael Jackson por su falta de higiene

A los 11 años ya lideraba las listas musicales con “I Want You Back”, lo que lo llevó a crecer bajo los reflectores, en medio de giras, grabaciones y presentaciones
Zulia

Dirección Municipal de Seguridad actuará contra la contaminación sónica en parroquia Santa Lucía

Se le va a devolver el bulevar a las familias, para que caminen con tranquilidad junto a sus hijos”, afirmó el Comisario Jefe José Primera, Director Municipal de Seguridad Ciudadana de Maracaibo

